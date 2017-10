Bertheltstraße bleibt länger gesperrt Der Ausbau zieht sich hin. Die Stadt hat eine Rüge gegen die Baufirma ausgesprochen.

Radebeul. Ende Oktober sollte die Bertheltstraße vor der Grundschule Naundorf wieder für den Verkehr geöffnet werden. Doch die Bauarbeiter werden bis dahin nicht fertig mit der Sanierung der Straße. Das hat die Stadt jetzt mitgeteilt, nachdem im Stadtrat Fragen zum Baufortschritt gestellt wurden.

Für die Verzögerung nennt die Verwaltung verschiedene Gründe und gibt auch der Baufirma eine Mitschuld. Die habe nämlich nicht, wie vertraglich geregelt, am 7. Juli mit dem Ausbau begonnen, sondern erst 1,5 Wochen später. Außerdem seien weniger Arbeiter vor Ort gewesen als ausgemacht. Die Stadt hat deshalb eine Rüge gegen die Baufirma ausgesprochen, woraufhin das Unternehmen mehr Arbeitskräfte auf die Bertheltstraße schickte.

Die Verzögerungen gingen trotzdem weiter. Die Baufirma konnte nun aber nichts mehr dafür. Im Untergrund fanden die Arbeiter so manches, womit keiner gerechnet hatte. Zum Beispiel vier verdeckte Sickerschächte im Gehweg. Diese wurden ausgebaut und abtransportiert, heißt es von der Stadt. Anschließend mussten die Hohlräume verfüllt werden.

Auch auf der westlichen Straßenseite gab es Probleme. Dort stießen die Arbeiter auf eine sehr flach liegende Gasleitung, die mit der Lage der Straßenabläufe kollidierte. Deshalb mussten andere Abläufe als geplant verbaut werden. Für die wiederum gab es Bestellfristen. Für ein unbebautes Grundstück an der Straße musste im Nachhinein noch ein Anschluss an den Abwasserkanal gebaut werden, was wieder zusätzliche Zeit kostete. Und vor der Bundestagswahl mussten zusätzliche Absperrungen eingerichtet werden, damit die Wähler gut ins Wahlbüro in der Grundschule kommen konnten.

Die Baufirma rechnet damit, dass sie noch fünf Wochen zu tun hat. Ende November soll dann alles fertig sein.

zur Startseite