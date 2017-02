Bertheltstraße an erster Stelle Die Prioritätenliste fürs Instandsetzen und Erneuern von Straßen und Radverkehrsanlagen ist beschlossen.

Wie viele Fördermittel die Stadt dieses Jahr aus dem Programm kommunaler Straßenbau erhält, ist noch nicht bekannt. Doch die Stadträte haben die entsprechende Prioritätenliste schon mal beschlossen. Denn die Stadt erfährt erst nächste Woche, welches Geld sie bekommt, muss aber bis zum 15. März schon mal die entsprechende Aufgabenliste einreichen – untersetzt durch einen Stadtratsbeschluss.

Allerdings tagt der März-Stadtrat erst am 15., zu spät also, um dann noch die Unterlagen abzugeben. Damit deshalb keine Fördermittel verloren gehen, wurde nun das ganze Prozedere vorgezogen, ist die Liste jetzt also schon durch den Rat durch. Zumal Baubürgermeister Jörg Müller erklärte, dass die Stadt Mittel aus der Förderung bekommt, auch die Eigenmittel sind bereits etatisiert.

An erster Stelle auf der Liste steht die Bertheltstraße, mit Instandsetzung und Erneuerung der Straße, einschließlich der Gehwege. Das ist nach dem Kanalbau sinnvoll, sagte OB Bert Wendsche. Schon wegen der Schulwegsicherheit, denn die Grundschule Naundorf befindet sich dort und außerdem eine Kita. Der OB hofft, nach dem Bau die nächsten 20 Jahre Ruhe auf dieser Straße zu haben.

Auf der Wichtigkeitsskala an zweiter Stelle kommt die Meißner Straße. Hier soll die Fahrbahn zwischen Autobahnbrücke und Forststraße erneuert werden. Dann folgt die Fabrikstraße, wo zwischen Ziegeleiweg und Elbstraße eine Deckensanierung vorgesehen ist.

Ebenfalls im Plan: die Kötitzer Straße, die unter anderem zwischen Elbstraße und Uferstraße in Ordnung gebracht werden soll. Dort ist geplant, die Fahrbahndecke und das Gerinne zu sanieren.

