Berthelsdorferin entführt in den Himalaya Kerstin Kaus lädt heute, 19.30 Uhr, Besucher im Völkerkundemuseum Herrnhut zu einer virtuellen Reise in ein verborgenes Königreich ein.

© Kerstin Kaus

Hinter den 8000ern des nepalesischen Himalaya liegt das verborgene ehemalige Königreich Mustang, in Nepalesisch Lo -der Süden- genannt. Hier findet man eine einzigartige Landschaft in einem trockenen Hochtal, abgeschirmt durch die Bergriesen vom jährlichen Monsun. Der Farbenzauber der Sandsteinformationen vor schneeglitzernden Gipfeln und die mittelalterlich anmutenden Dörfer in begrünten Oasen verzauberten auch die Berthelsdorferin Kerstin Kaus auf ihrer Reise in das abgelegene Gebiet im Norden Nepals. 2006 lernte sie ein Land kennen, welches bis 1992 für Touristen gesperrt war und auch heute nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern mit einer Sondergenehmigung einlässt. Sie lernte die Bewohner, die Lopa, kennen und bekam auf ihrer Tour intensive Einblicke in das dörfliche Leben Mustangs. In ihrem Vortrag heute, ab 19:30 Uhr, zeigt sie in eindrücklichen Bildern die atemberaubende Landschaft und buddhistisch geprägte Kultur und schildert Mustangs Geschichte zwischen Tibet und Nepal. Der Eintritt kostet vier Euro.

