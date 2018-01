Bert Wendsche zum Neujahrsempfang: Brauchen mehr Zusammenhalt Radebeuls OB ruft zu Solidarität und Zusammenarbeit auf – etwa zwischen den Gemeinden.

Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) bedankte sich beim Neujahrsempfang bei neun Radebeulern für ihr ehrenamtliches Engagement. © Norbert Millauer

Radebeul. Ist Radebeuls Oberbürgermeister ein glühender Musikfan? Ob Bert Wendsche privat Klassik, Rock oder doch eher Schlager hört, hat er noch nicht verraten. Aber beim diesjährigen Neujahrsempfang wieder einmal gezeigt, wie gerne er seine Botschaften mit Hilfe von Songtexten anreichert. Im letzten Jahr schallte den geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur noch Westernhagens Ruf nach Freiheit entgegen. Am Donnerstagabend war es Bettina Wegners „Sind so kleine Hände“, das auf die Rede des Oberbürgermeisters einstimmen sollte.

Ein Lied, das sich ihm tief eingeprägt habe, sagte Wendsche. Das ein Symbol sei für Solidarität mit den Schwachen. Damit war dann auch das Oberthema seiner Neujahrsrede gesetzt. Angefangen bei den Gemeinden im ländlichen Raum, die immer mehr zu Abgehängten werden. „Wäre es volkswirtschaftlich nicht sinnvoller, den Investoren höhere Ansiedlungszuschüsse dafür zu geben, dass sie sich in Torgau, Riesa, Zeithain oder Niesky ansiedeln?“, fragte er. Den Breitbandausbau, also schnelles Internet auch in kleinen Orten schiebe der Kreis nun auch mit seiner finanziellen Beteiligung an. Die von der CDU-Fraktion im Kreistag ausgegangene Aktion soll jetzt Vorbild für Sachsen werden.

Die nächste Herausforderung: zu wenig Arbeitskräfte. In Radebeul könnten in den nächsten 20 Jahren durch den demografischen Wandel 40 Prozent der Arbeitsplätze nicht mehr durch Radebeuler besetzt werden, sagte Wendsche und forderte ein gesamtsächsisches Zusammenstehen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, Gewerkschaften und Verbänden, Industrie, Handwerk und Verwaltung, um die Arbeitskräftelücke zu bewältigen. OB Wendsche nannte auch das Zusammengehen von Nachbarn, um Geld und Arbeitskraft zu sparen – etwa mit Coswig in der Wasserwirtschaft. Sein Angebot: Auch kleinere Nachbarn können sich beteiligen.

In Radebeul stehe auch in diesem Jahr die Modernisierung der Schulen an. Für die Standorte Luisenstift, Oberlößnitz und Kötzschenbroda seien alle Weichen gestellt. Der OB mahnte, sich ein Beispiel an den Altvorderen zu nehmen, die Häuser gebaut haben, welche ein Jahrhundert lang nutzbar waren.

Im Anschluss an seine Rede wurden wieder Radebeuler ausgezeichnet, die sich ehrenamtlich engagieren.

Geehrte Ehrenamtliche





Vicky Adler vom DRK-Kreisverband Dresden-Land absolvierte schon viele Katastrophenschutzeinsätze.

Christian Franz begleitet Kinder auf ihrem Schulweg in die Grundschule Niederlößnitz.

Annkatrin Hoentzsch hat eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung in Radebeul initiiert.

Heidelore Geistlinger sorgt seit mehr als 25 Jahren dafür, dass Bilz in Radebeul und darüber hinaus präsent ist.

Andrea Hoffmann gibt ihrem behinderten Pflegekind eine Familie.

Gisela Hultsch und Hans Korb haben einen Menschen mit psychischer Erkrankung bei sich aufgenommen.

Ekkehard Mandry arbeitet ehrenamtlich beim Gut Gamig, THW und in der evangelischen Grundschule.

Christian Schmidt leitet die Lebensmittelausgabe der Radebeuler Tafel.

zur Startseite