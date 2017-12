Bernstädter Stadtrat droht mit Streik Die Stadt kann viele Wünsche, teils sogar Pflichtaufgaben, nicht mehr erfüllen. Es fehlt Geld.

Das Rathaus in Bernstadt ist saniert. Aber hinter den Mauern fehlt es an Gestaltungsmöglichkeiten, moniert ein Stadtrat. © Bernd Gärtner

Bernstadt. Stadtratssitzung am Donnerstagabend: Auf der Tagesordnung stand ein ganz einfacher Punkt: Die neuen Ratstermine für das kommende Jahr sollten festgelegt werden. An dem Punkt meldete sich Stadtrat Stefan Gläsel (CDU) zu Wort und fragte: Was wolle der Stadtrat in diesen Sitzungen kommendes Jahr denn überhaupt noch beschließen? „Ich bin hier angetreten, um etwas zu gestalten“, sagte er. Das aber sei bei der aktuellen Finanzlage gar nicht mehr möglich.

Gläsel hatte eine lange Liste mit Aufgaben, die die Stadt erledigen will, dabei. Über 60 Punkte stehen darauf. Zum Teil sind es Pflichtaufgaben, zum großen Teil aber auch freiwillige Aufgaben wie die Erhaltung des Waldbades oder auch Wünsche und Ziele, die die Bürger an die Stadt herantragen. „Das sind alles berechtigte Dinge“, sagte Stefan Gläsel. „Aber schaut doch mal, wo wir stehen geblieben sind.“ Die allermeisten kommunalen Projekte – nicht nur in Bernstadt – werden mithilfe von Fördermitteln umgesetzt. Allerdings, so die Kritik aus dem Stadtrat, sei der Weg über eines der vielen verschiedenen Förderprogramme jedes Mal ein komplizierter. Außerdem braucht eine Kommune, um Förderung zu bekommen, auch Eigenmittel. Und würden der Stadt für wichtige Dinge nicht zur Verfügung stehen. Die Stadträte sehen durch das enge finanzielle Korsett die Selbstverwaltung der Kommune in Gefahr. Dafür Umlagen oder Steuern zu erhöhen, sei für sie keine konstruktive Lösung.

Wie eine Lösung aussehen könnte, das wird also auf jeden Fall ein Thema für das kommende Jahr sein. Tatsächlich zu streiken, also nicht mehr zu den Terminen zu erscheinen, wie in der Sitzung diskutiert – das ist laut der sächsischen Gemeindeordnung nicht möglich. Bürgermeister Markus Weise sagte: „Wir brauchen einen aktiven, agierenden Stadtrat.“ Der Ratsarbeitsplan 2018 wurde schließlich mit 8 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen. (SZ/sdn)

