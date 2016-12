Bernstadt spielt nicht mit An mehreren Stellen braucht die Stadt schnelleres Internet. Dafür müsste sie aber eine halbe Million in die Hand nehmen.

Der Bildschirm von Markus Weises Laptop bleibt schwarz, sollten sich die Fördermöglichkeiten für schnelles Internet nicht ändern. Zu den jetzigen Konditionen wird Bernstadt nicht beim Breitbandausbau mitmachen. © Matthias Weber

Blau gilt eigentlich als beruhigende Farbe. Bei Markus Weise ist das gerade anders. Wenn er am Laptop auf die Karte von Bernstadt schaut, ist das überhaupt nicht beruhigend. Diese Karte zeigt, wo das Internet noch zu langsam ist – markiert mit blauen Flecken. Es gäbe die Möglichkeit, diese blauen Flecken kleiner werden zu lassen: Der Landkreis Görlitz will für seine Gemeinden und Städten Fördermittel für den Breitbandausbau zu beantragen. „Ganz klar, wir wollen schnelles Internet“, sagt Markus Weise. „Aber nicht unter diesen Vorzeichen.“

Und diese Vorzeichen sehen so aus: Der Landkreis Görlitz hat eine Studie für 39 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet in Auftrag gegeben. Dabei ist untersucht worden, in welchen Gebieten ein Breitbandausbau nötig wäre. Die ersten Ergebnisse liegen jetzt vor und waren Thema beim Bernstädter Stadtrat am Donnerstag. Die Karte bietet eine Zusammenfassung: Mehrere Bereiche der Stadt und ihrer Ortsteile sind mit kleinen Punkten gekennzeichnet. „Das sind die Gebiete, auf denen bereits 30 MBit oder mehr anliegen“, erklärt Weise. Oder dort wollen Telekommunikationsunternehmen innerhalb der nächsten drei Jahre selber ausbauen.

Und dann gibt es da noch die blauen Felder: Sie markieren die Gebiete, in denen weniger als 30 MBit anliegen und für die Internetanbieter auch künftig keine Pläne haben. Altbernsdorf hat einen großen blauen Fleck an der Grenze zur Nachbargemeinde Schönau-Berzdorf, sowie auch Kemnitz und Dittersbach. Dort könnte der Ausbau öffentlich gefördert werden. Die Anträge bei Bund und Land zu stellen, sei sehr allerdings kompliziert, erklärt Heike Zettwitz, Dezernentin beim Landkreis. Deshalb beabsichtige der Kreis Görlitz die Antragstellung für die untersuchten 39 Gemeinden zu übernehmen. „Die Förderhöhe liegt voraussichtlich bei 90 Prozent“, sagt Frau Zettwitz. Bleiben zehn Prozent für die Kommunen. Aber an dem Punkt will Bernstadt nicht mitmachen.

Technisch gibt es zwei Varianten für den Breitbandausbau. Bei der günstigeren wird Glasfaser zu zentralen Punkten verlegt, zu den Haushalten dann das traditionelle Kupferkabel. Dabei bestehe aber die Gefahr, dass man später wieder zu bauen anfängt, weil absehbar ist, dass in einigen Jahren eine Datengeschwindigkeit von 100 MBit verlangt wird, erklärt Weise. Und das ist eher mit der zweiten Variante möglich: Glasfaserkabel direkt bis zu den Haushalten – für fünf Millionen Euro. Die Stadt müsste also rund eine halbe Million Euro selbst aufbringen.

Aus drei Gründen hat sich der Stadtrat dagegen entschieden: „Der Breitbandausbau ist eigentlich nicht Aufgabe der Kommunen“, so Markus Weise. „Die Bundesregierung hat das Ziel ausgegeben, die Menschen flächendeckend mit schnellem Internet zu versorgen. Und wer bestellt, bezahlt.“ Die Kosten immer nach unten weiterzureichen, funktioniere nicht. Mit der Meinung stehen er und die Bernstädter Räte nicht alleine da. Auch Heike Zettwitz sagt: Zumindest bei Kommunen mit Haushaltsdefiziten müsste der Ausbau hundertprozentig gefördert werden. „Das wäre wichtig, damit die Region nicht weiter strukturell abgehängt wird“, sagt sie.

Punkt Zwei für Bernstadt: Wenn die Stadt die halbe Million in die Hand nimmt, müsste man andere Vorhaben streichen, so Weise. Oder Kredite aufnehmen. „Wir wollen die Stadt aber nicht in finanzielle Abhängigkeit manövrieren.“ Stadtrat Stefan Gläsel sieht das ähnlich. „Ich frage mich, welche Gemeinden sich das überhaupt leisten können.“ Die Nachbargemeinde Schönau-Berzdorf jedenfalls nicht. „Wir haben bereits 2011 viel Geld für schnelleres Internet ausgegeben“, sagt Bürgermeister Christian Hänel. Damals ist bereits ein großer Teil des Ortes mit Breitband versorgt worden. Eine halbe Million habe das gekostet, 50000 Euro musste die Gemeinde tragen. Trotzdem sind ein paar blaue Flecken übrig geblieben. „Ganz nachvollziehbar ist das für mich nicht“, sagt Hänel. Für seinen Bernstädter Amtskollegen steht aber noch ein anderer Punkt im Vordergrund: „Wir werden nie Eigentümer dieses neuen Netzes sein“, so Weise. Es würde wohl an ein Telekommunikationsunternehmen übergehen und von diesem bewirtschaftet werden. Für den Ausbau vorher aber müsste die Stadt zahlen. „Im Grunde wäre das eine Subventionierung der Anbieter.“

Nötig wäre der Breitbandausbau in Bernstadt. „Wenn unsere Schüler Informatik- oder WTH-Unterricht haben, merken wir das an den Rechner in unseren Büros“, sagt Peter Selle, Leiter der Bernstädter Oberschule. „Der derzeitige Anschluss reicht nicht aus.“ Wie es jetzt weitergeht? Der Stadtrat von Bernstadt hat beschlossen, sich nicht in den Förderantrag des Landkreises einzuklinken. Mehr Breitband könnte trotzdem kommen – falls die Internet-Anbieter selber ausbauen. Dort, wo die kleinen Punkte auf der Karte sind. Ansonsten hofft Bernstadt, dass sich noch etwas ändert bei der Förderung. Laut SZ-Informationen arbeitet der Kreis daran, weitere Finanzierungsmöglichkeiten zu finden, um die blauen Flecken auf der Karte zu tilgen.

