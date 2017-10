Bernstadt prüft Geschwindigkeit

Symbolbild: Je nachdem, wie der Test ausfällt, will die Stadt womöglich eigene Messtafeln anschaffen. © Norbert Millauer

Bernstadt. Die Stadt Bernstadt will in den kommenden Wochen an der Ortsdurchfahrt – der Görlitzer Straße – Anzeigetafeln zur Geschwindigkeitskontrolle aufstellen lassen. Sowohl die hohe Verkehrsbelastung als auch Geschwindigkeitsübertretungen im Bernstädter Zentrum sowie in den Ortsteilen Altbernsdorf und Kemnitz sind in der Vergangenheit immer wieder Thema gewesen, zuletzt auch bei den Bürgerstammtischen, die Bernstadt veranstaltet hatte. Wie Bürgermeister Markus Weise (Kemnitzer Liste) mitteilt, hat sich die Stadt deshalb entschieden, Geschwindigkeitsmesstafeln einzusetzen, zunächst zur Probe an der Görlitzer Straße.

Die Tafeln zeigen den Autofahrern an, ob sie sich im Rahmen der zulässigen Geschwindigkeit bewegen oder ob sie zu schnell unterwegs sind. Die Probetafeln werden der Stadt vom Landkreis Görlitz zur Verfügung gestellt, erzählt Markus Weise. Sie sollen nun innerhalb der kommenden zwei Wochen in Bernstadt aufgestellt werden. Je nachdem, wie dieser Test ausfällt, will die Stadt womöglich eigene Messtafeln anschaffen. (SZ/sdn)

zur Startseite