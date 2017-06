Bernsdorferin ersingt sich 1. Preis beim Bundeswettbewerb Sarah Claudia Müller hat bei „Jugend musiziert“ 24 von möglichen 25 Punkten geholt. Und dies auf der höchsten Wettbewerbsebene in Deutschland.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die 16-jährige Sarah Claudia Müller – hier beim letzten Weihnachtskonzert der Musikschule Hoyerswerda – will einmal klassische Sängerin werden. Mit dem ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hat sie gute Chancen bewiesen.Foto: PR Die 16-jährige Sarah Claudia Müller – hier beim letzten Weihnachtskonzert der Musikschule Hoyerswerda – will einmal klassische Sängerin werden. Mit dem ersten Preis beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hat sie gute Chancen bewiesen.Foto: PR



Bernsdorf. Mit einem herausragenden Ergebnis von 24 Punkten hat die Hoyerswerdaer Musikschülerin Sarah Claudia Müller erfolgreich einen ersten Preis beim diesjährigen 54. Bundesfinale des Musikwettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Kategorie Gesang gewonnen. Das Bundesfinale fand bis Donnerstag in Paderborn statt.

Von insgesamt 64 Startern, die sich in der Kategorie Gesang der Altersklasse fünf für das Bundesfinale qualifizierten, erzielte Sarah Claudia Müller mit 24 Punkten das überhaupt zweitbeste Ergebnis und sicherte sich als nur eine von neun Preisträgern den ersten Preis. Für die Nachwuchssängerin aus Bernsdorf war es bereits die dritte Teilnahme am Bundeswettbewerb. Bereits in den Vorjahren 2015 – damals gemeinsam mit Lukas Zschorlich im Duo – und 2014 gewann sie jeweils mit 22 Punkten den zweiten Preis. Diesmal konnte die 16-Jährige also noch weiter zulegen, was ihren Reifeprozess unterstreicht.

Sarah Claudia Müller freute sich außerordentlich über ihr bislang bestes Ergebnis. „Sowohl durch die intensive Vorbereitung zum Bundeswettbewerb als auch durch das lehrreiche Feedback der professionellen Jury kann ich viel für meine musikalische und persönliche Entwicklung mitnehmen, um irgendwann meine Leidenschaft zum Beruf zu machen“, sagte sie nach dem Erfolg in Paderborn.

Im Moment der Ehrung dachte die Schülerin der Musikschule Hoyerswerda auch an ihre Musiklehrerin Anne Schaab und ihre Korrepetitorin Solveig Seiler, welche sie im buchstäblichen und übertragenen Sinne auf ihrem Weg zum Bundesfinale begleiteten. Aber auch an ihre Eltern, welche stets viel Freizeit in die musikalische Ausbildung ihrer Tochter investiert haben. Ohne sie wäre die Entwicklung nicht möglich gewesen, heißt es.

Der Musikschule Hoyerswerda dankt sie für die optimalen Rahmenbedingungen und die jahrelange Unterstützung. „Ich bin voller Stolz, dass ich Sarah Claudia seit ihrem neunten Lebensjahr bei ihrer großartigen musikalischen und persönlichen Entwicklung begleiten durfte“, äußerte sich ihre Gesangslehrerin Anne Schaab am Ende des langen und auch anstrengenden Wettbewerbszyklusses hochzufrieden.

Kleine Musikschule ganz groß

Auch Arthur Kusber, Geschäftsführer der Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda gGmbH, dem die Musikschule zugeordnet ist, freut sich: „Es ist wirklich außergewöhnlich, als vergleichsweise kleine Musikschule eine mehrfache Bundespreisträgerin hervorzubringen. Wir sind stolz, eine solch talentierte Musikschülerin, aber auch solch engagierte Musiklehrer in unserer Musikschule zu wissen.“

Weiterführende Informationen zum Bundeswettbewerb findet man unter: www.jugend-musiziert.org

zur Startseite