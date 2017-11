Berlusconi plant seine Rückkehr Der italienische Ex-Premier will wieder an die Macht und klagt gegen ein Ämterverbot.

Der Ex-Cavalliere will Ministerpräsident von Italien werden. Es wäre für den 81-Jährigen die fünfte Amtszeit. 2013 wurde der einstige Parykönig verurteilt und stand unter Hausarrest. © dpa

Schon wieder steht er vor Gericht. Doch dieses Mal ist Silvio Berlusconi nicht der Angeklagte, sondern der Kläger. Er sieht seine Menschenrechte verletzt. Und hat den italienischen Staat verklagt. Am kommenden Mittwoch findet in Straßburg vor der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die erste Anhörung in dem Fall statt. Acht Staranwälte werden für Berlusconi in den Ring steigen.

Für den Ex-Cavalliere geht es um nicht mehr als die Vollendung seines Lebenswerks. Der 81-Jährige, den viele bereits abgeschrieben hatten, will es tatsächlich noch einmal wissen. Er will Ministerpräsident von Italien werden. Es wäre seine fünfte Amtszeit. Doch weil Berlusconi wegen Steuerhinterziehung rechtskräftig verurteilt ist, darf er bis 2019 keine politischen Ämter bekleiden. Grundlage ist das Antikorruptionsgesetz Legge Severino, das seit November 2012 in Italien gilt.

Gewählt werden muss in Italien turnusgemäß spätestens im kommenden Frühjahr. Die normale Dauer bis zu einer Entscheidung des Gerichts in Straßburg liegt allerdings bei sechs bis zwölf Monaten.

Das scheint auch der Ex-Ministerpräsident zu wissen, und so orientiert sich Berlusconi bereits anderweitig: Statt sich selbst auf den Thron zu hieven, gibt er sich nun als Königsmacher. Denn auch wenn sich die Sache in Straßburg noch hinziehen wird: Ohne Berlusconi läuft nichts in Rom.

Dabei war es lange erstaunlich ruhig um den einstigen Party-Löwen, der privat derzeit relativ friedlich mit der aktuellen Frau an seiner Seite, der 32-jährigen Francesca Pascale und deren zwei weißen Malteserhunden Dudu und Dudina in seiner Villa in Arcore bei Mailand wohnt. Zwischen 1994 und 2011 hatte er in insgesamt vier Amtszeiten die italienische Politik geprägt. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2011, seiner Verurteilung 2013 und dem anschließenden Hausarrest, zu dem er verdonnert worden war, verhielt er sich in der Debatte um das Verfassungsreferendum ungewohnt leise. Er hielt sich raus, der Gesundheit wegen, wie es hieß. Im Juni 2016 musste er sich einer Operation am offenen Herzen unterziehen. Er sah nicht gut aus.

Nachdem aber nun anscheinend auch die Haarpracht und der Teint erneuert wurden, rückt Berlusconi sein in jugendlichem Glanz neu erstrahltes Gesicht wieder ins rechte Licht. Der einstige Skandal-König, der in seinen wilden Jahren weniger mit seiner Politik als mit Sexskandalen und „Bunga Bunga“-Partys von sich reden machte, gibt sich als seriöser Staatsmann. Als Galionsfigur einer moderaten Mitte-Rechts-Allianz bastelt der Polit-Greis an einem Bündnis aus seiner Forza Italia, der rechten Lega Nord und den postfaschistischen Fratelli d’Italia. Ein Zusammenschluss, der Anfang November bei den Regionalwahlen auf Sizilien bereits Erfolg hatte. Das Bündnis von Berlusconi brachte es auf 40 Prozent. Sein Kandidat Nello Musumeci wird nun die Regierung der Insel übernehmen. Nach dem Erdrutschsieg auf Sizilien wird das rechte Parteienbündnis unter Führung Berlusconis wohl auch im Wahlkampf zu den Parlamentswahlen geschlossen auftreten.

Viel Einfluss für einen Mann, der in den nationalen Umfragen gerade einmal 14 Prozent der Wähler auf seine Seite ziehen kann. „Die Macht Berlusconis wurde extrem ausgedehnt durch das neue Wahlgesetz“, sagt Michele Prospero, Professor für Philosophie und Politik an der Universität La Sapienza in Rom. Das politische Instrument der Koalitionsbildung habe nun an Gewicht zugenommen. Das neue Wahlrecht ist eine Mischung aus 36 Prozent Mehrheits- und 64 Prozent Verhältniswahlrecht, der Bonus für die Partei mit den meisten Stimmen entfällt. „Es ist nicht so, dass Berlusconi plötzlich mehr Zuspruch von den Wählern bekommt. Aber mit den anderen Parteien wird das Mitte-Rechts-Bündnis tatsächlich zur Konkurrenz zu der in den Umfragen führenden Fünf-Sterne-Bewegung.“ Die Regierung habe also ein Wahlgesetz erlassen, das für die aktuelle Opposition von Vorteil ist, „was ein wenig merkwürdig ist“, so Prospero.

Wobei bereits gemunkelt wird, Matteo Renzi, Ex-Ministerpräsident und Chef des sozialdemokratischen Partito Democratico, und der Medien-Millionär hätten bereits eine Art große Koalition im Auge. Ein wenig zielführendes, aber realistisches Szenario – sollte nach den Wahlen kein Bündnis oder keine Partei auf die erforderliche Regierungsmehrheit kommen.

So wird Berlusconi nicht müde, sich trotz diverser juristischer und moralischer Verfehlungen der vergangenen Jahre als Heilsbringer des Landes zu präsentieren, als moderate konservative Kraft, als Bollwerk gegen die Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung. Berlusconi scheint derzeit der mächtigste Mann im italienischen Politbetrieb zu sein. Trotz Rekordverschuldung verspricht er den Italienern Steuersenkungen und Mütterrente und ist auch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter aktiv. Das Motto, mit dem er sich dort vorstellt, dürften nicht nur die Richter in Straßburg als Drohung empfinden: „Im Leben habe ich meine Ziele immer erreicht, auch wenn viele sie nicht für realistisch hielten, mich sogar verspotteten“, schreibt Berlusconi trotzig. „Doch wenn man daran glaubt und hart arbeitet, dann gewinnt man!“

