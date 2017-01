Berliner Urlauber sind angereist Hotels und Pensionen sind so gut wie ausgebucht. Für Gäste, aber auch Einheimische gibt es in der Ferienzeit eine Menge zu erleben.

Die Vermieter im oberen Osterzgebirge sind im Glück. Schnee – über Nacht sind noch einmal vier Zentimeter dazugekommen, sodass das weiße Pulver an der Wetterwarte in Zinnwald 65 Zentimeter hoch liegt. Dazu knackige minus zehn Grad, bei denen sich die Winterlandschaft stabil halten kann. Und in den ersten Bundesländern haben die Schulferien begonnen.

Die Berliner und Brandenburger, die zu den Stammgästen im winterlichen Osterzgebirge zählen, sind in voller Familienstärke angereist. Es ist kaum noch ein Quartier zu bekommen. Selbst die größten Hotels wie der Lugsteinhof in Zinnwald mit 112 Zimmern und das Ahorn Waldhotel in Schellerhau (222) sind ausgebucht – es sei denn, es muss ein Gast kurzfristig absagen. Und am 13. Februar rücken schon die Sachsen nach. Da heißt es nicht nur Ski und Rodel gut. Selbst Eislaufen auf dem zugefrorenen Hüttenteich oder – ganz nach Belieben – unter dem Hallendach im Gründelstadion Geising ist möglich. Die touristischen Anbieter haben sich außerdem einige Extras einfallen lassen und vorbereitet. Bereits am 1. Februar wird in Schellerhau ab 14 Uhr eine Winterparty gefeiert mit Rodelwettbewerb am Ahorn Waldhotel, den nächsten Tag ab 10 Uhr in Zinnwald am Hotel Lugsteinhof mit Laserbiathlon, Kutsch- und Schlittenfahrten sowie dem neuen Wintersaison-Renner, einer Fackelwanderung ab 19.15 Uhr.

Der Lugsteinhof nimmt seine Gäste zugleich an diesem Mittwoch mit auf eine geführte Skitour. Von Zinnwald aus geht es über rund 25 Kilometer leicht bergab über Neurehefeld und Holzhau nach Rechenberg. Dort können sich die Teilnehmer erst einmal entspannen und bei einer Führung im sächsischen Brauereimuseum, inklusive Bierprobe, neue Kraft tanken. Und keine Bange. Zurück geht es bequem im hoteleigenen Ski- und Wanderbus. Die Teilnahme an der Tagestour kostet zehn Euro pro Erwachsenen. Wie das Hotel informiert, sind darin Busfahrt, Museumseintritt und Bierprobe enthalten. Um Anmeldung wird gebeten, 035056 3650.

Gäste, aber auch Einwohner sind noch zu einer anderen Veranstaltung in den Lugsteinhof eingeladen. Olaf Bernstengel kommt mit seinem Dresdner Marionettentheater nach Zinnwald. Dort ist an diesem Donnerstag bei Familie Zipfelchen an den Lugsteinen die Aufregung groß. Denn eine diebische Elster klaute den beiden Wichteln den Werkstatt- und Vorratsschlüssel. Nun steht die Türe offen. Und es dauerte nicht lange, da war die Bude ausgeräumt. Wer war das? Und wie kommt Familie Zipfelchen wieder zu ihrem Schlüssel und den Vorräten? Die spannende Geschichte wird in 45 Minuten erzählt und ist geeignet für Kinder ab drei Jahren. Die Ausstattung schufen Jana Pogorielová und Anton Duša aus der Slowakei.

