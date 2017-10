Berliner lassen Blut in Strömen fließen Wenn in Film und Theater Blut spritzt, dann kommt es oft aus der Firma Kryolan. Der künstliche Lebenssaft soll so echt wie möglich wirken – bis auf ein wichtiges Detail.

Lars Köppling füllt in der Firma Kryolan in Berlin Filmblut der Sorte „Dunkel Standard“ aus dem Rührgerät in einen Plastikkanister. © dpa

Die „Kreatur“ kommt aus dem Herbstwald, schwankt auf Victor Frankenstein – gespielt von Peter Cushing – und seinen Lehrer Paul Krempe zu. Krempe hebt mit entschlossener Miene das Gewehr, zielt und drückt ab. Rotes Blut schießt hervor, als sich Monster-Darsteller Christopher Lee die Hand aufs Auge presst. Der vor 60 Jahren in die Kinos gekommene Trash-Film „Frankensteins Fluch“ gilt als erster Horrorfilm, der Blut in Farbe zeigte.

Würde ihn ein Regisseur heute nachdrehen, käme das künstlich spritzende Rot höchstwahrscheinlich von Kryolan. Das Unternehmen mit Sitz im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen lässt Schusswunden in Hollywood und nibelungische Blutbäder auf Theaterbühnen realistisch aussehen. In kleine Fläschchen und größere Kanister wird der rote Saft abgefüllt. Wer es besonders blutig braucht, bestellt gleich den 1 000-Liter-Tank.

„Es darf nicht nach Blut riechen“, nennt Betriebsleiter Lorenz Koch eine wichtige Eigenschaft des Produkts. Was die Blut- und Make-up-Manufaktur in einer unscheinbaren Nebenstraße in unzähligen Varianten verkauft, duftet leicht fruchtig – ein bisschen wie Himbeer- oder Erdbeerbonbons. Hätte die Flüssigkeit den unangenehm-metallischen Geruch des Originals, wären wohl bei etlichen Schauspielern blasse Gesichter und Kreislaufprobleme die Folge.

Das Kunstblut muss unzähligen Anforderungen entsprechen, wie Koch erklärt: Für das Theater darf es nicht zu transparent sein, für die Filmkameras nicht zu dick. Es gibt „internes Blut“, das sich Mordopfer im „Tatort“ aus dem Mund laufen lassen können. „Externes Blut“ wiederum wird gebraucht, um – aus einem Beutel platzend – im Kriegsfilm einen Durchschuss zu simulieren. Für Spezialfälle hat Kryolan auch leuchtendes arterielles und rotbraunes venöses Blut im Sortiment.

Mal muss der künstliche Lebenssaft aussehen wie ein alter Kratzer, mal abwaschbar sein – wichtig für Theaterstücke, bei denen der Ärztekittel morgen wieder weiß sein soll. Es gibt blaues Blut für Aliens und dunkelbraunes für besonders eklige Horrorfilme (laut Etikett auch als Altöl-Imitat zu gebrauchen). Bestimmte Ware im Kryolan-Lager trägt die Aufschrift „Japan“, weil das Land besondere Vorschriften für die Einfuhr bestimmter Farbstoffe hat.

Filme wie der Scharfschützen-Kriegsfilm „Enemy At The Gates“, aber auch Arztserien wie „Emergency Room“ verwendeten Kryolan-Blut. Die Nachfrage habe trotz Computer-Effekten nicht nachgelassen, sagt Koch. Auf die Spitze treiben es etwa die sogenannten Splatter-Filme wie „Braindead“ (1992) des „Herr der Ringe“-Regisseurs Peter Jackson oder Quentin Tarantinos „Kill Bill: Volume 1“ aus dem Jahr 2003. Genretypisch überbieten sich hier die Filmemacher in der Menge des verwendeten Kunstbluts: Mehrere Hundert Liter gelten nicht als ungewöhnlich. Insofern hat sich seit den Anfängen im Jahr 1957 viel verändert. Und wie findet das der Jugendschutz?

Heute bestimmt die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) darüber, wann ein Film dem (jungen) Publikum nicht zuzumuten ist. „Für uns ist die Gesamtaussage des Films wichtig“, erläutert Sabine Seifert, die die Obersten Landesjugendbehörden bei der FSK vertritt. Dieselbe Gewaltszene könne in einem Antikriegsfilm zu einer Freigabe ab 16 Jahren führen, in einem Actionfilm mit einer brutalen, aber sympathischen Hauptfigur indes für eine Einstufung erst ab 18 Jahren sorgen.

(dpa)

zur Startseite