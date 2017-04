Berliner gestalten Bergbauschau Im August 2018 soll eine Dauerausstellung im Schloss Dippoldiswalde eröffnen. Termin und Ort gefallen manchen nicht.

Im Schloss soll eine Dauerausstellung zum Bergbau eingerichtet werden. © Frank Baldauf

Der Stadtrat Dippoldiswalde hat die Agentur von Katharina Matthies und Julia Schnegg aus Berlin beauftragt, eine Ausstellung und einen Informationspunkt zu gestalten. Es geht um die Dauerausstellung zum mittelalterlichen Bergbau im Erzgebirge und eine Informationsstelle, wo sich Besucher über die mittelalterlichen Bergwerke in der Stadt kundig machen können. Die Berliner Agentur hat mit ihrem Konzept und dem Honorar von knapp 40 000 Euro das beste Angebot abgegeben. Die Gelder dafür werden im Rahmen des Projekts Archaeomontan von der Europäischen Union gefördert. Die Stadt erbringt ihren Eigenanteil über Leistungen der Stadtverwaltung. Eine Jury hatte das Konzept der Berliner Agentur bewertet und mit dem einer Mitbewerberin verglichen. Am Ende fiel die Entscheidung der Jury sehr knapp aus.

Die Arbeiten an der Neugestaltung beginnen jetzt im April. Abgeschlossen werden sie im August 2018, wenn die Dauerausstellung in den jetzigen Räumen der Osterzgebirgsgalerie eröffnet wird. Die Galerie soll dafür weichen. Daran gibt es auch Kritik von Bürgern, sagte CDU-Fraktionschef Torsten Teubner.

Edith Post (Linke) kritisierte, dass die Dauerausstellung erst im August 2018 eröffnet und nicht schon im Juni zum Jubiläumsfest „800 Jahre Dippoldiswalde“. Doch das ist aus Termingründen nicht möglich, wie Wendy Eixler, die Ausstellungsleiterin, erklärte. Es gibt bereits verbindliche Zusagen, dass in dieser Zeit die Ausstellung in Freiberg gezeigt werde. Sie sehe die Ausstellungseröffnung aber als Abschluss der 800-Jahr-Feier. Bei einer Gegenstimme wurde die Vergabe der Ausstellungsgestaltung an die Berliner Agentur bestätigt.

