Berliner bauen Marktkauf um Eine Gesellschaft aus der Hauptstadt übernimmt das Vorhaben in Görlitz. Sieben Monate soll es dauern.

So schick soll sich der Eingang von Marktkauf im kommenden Jahr präsentieren. Im Inneren laufen die Umbauarbeiten. Eine Berliner Bauaktiengesellschaft ist dafür verantwortlich. © CEV Handelsimmobilien

Das „Helio“ in Augsburg, das „City Carré“ in Berlin und nun Marktkauf in Görlitz – für die Undkrauss Bauaktiengesellschaft ist der Einsatz in der Neißestadt das dritte Umbau- und Renovierungsprojekt, das aktuell ansteht. Als Generalunternehmer übernimmt das Unternehmen die komplette Sanierung auf 20 000 Quadratmetern. „Das war von Anfang an so geplant. Wir sind für den Innenausbau zuständig“, sagt Undkrauss-Sprecher Ulrich Nagel.

Die Berliner kümmern sich um die Erweiterung von Handelsflächen und den neuen Gastronomiebereich bei Marktkauf. Es ist die zweite Bauphase im Neiße-ark, wie das Gelände in Königshufen jetzt offiziell heißt. Bauherr und Hauptmieter ist die Marktkauf-Holding, die zur Edeka-Gruppe gehört. Vor allem die Gastronomie soll nun erheblich ausgeweitet werden. „Die Konkurrenz durch den Online-Handel und gestiegene Ansprüche der Kunden führen bundesweit dazu, Center neu zu positionieren“, so der Undkrauss-Chef Thorsten Krauß. Durch umfassende Modernisierungen können viele in die Jahre gekommene Objekte wieder zu neuen Anziehungspunkten werden, sagt er. Der Abschluss der Arbeiten ist für den April kommenden Jahres vorgesehen.

Die gesamte Mietfläche des Königshufener Einkaufszentrums beträgt 34000 Quadratmeter. Die Firma Undkrauss ist neben dem Marktkauf-Ausbau für die Anpassung der Brandschutzkriterien und die Erneuerung des Daches zuständig.

Für die Umbauten muss Marktkauf für vier Monate auf eine Ersatzfläche von 5000 Quadratmetern innerhalb des Hauses umziehen. „Im Dezember 2017 wird das Warenhaus auf seiner zukünftigen Verkaufsfläche neu eröffnen und bis Mai 2018 über einen Seiteneingang neben dem Getränkemarkt erreichbar sein“, so Center-Manager Claus-Dieter Koziel. Für einige Mieter wurde wegen des Startes des zweiten Bauabschnittes ein Containerdorf errichtet. Die Bäckerei Schwerdtner, die Metzgerei Koch, Jeans Fritz, Stylo Schuhe, die Parfümerie Thiemann, Floristik 99 Blumen, das Reisebüro Orthgies und die Reinigungsfirma arbeiten hier weiter. „Die Mieter ziehen nach Umbau im Mai kommenden Jahres mit neuer Ladeneinrichtung wieder in ihre neuen Räumlichkeiten. Der Textilhändler Zeemann ist bereits neben dem Modemarkt Adler auf eine neue Fläche gezogen“, so Claus-Dieter Koziel. Mitte 2018 soll dann die große, offizielle Neueröffnung des Neiße-Parkes stattfinden.

zur Startseite