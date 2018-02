Berliner „Arche“ kommt nach Dresden

Dresden. Für sozial benachteiligte Kinder öffnet der Berliner Verein „Die Arche“ am Freitag einen ersten Standort in Dresden. Nach Leipzig und Meißen sei es die dritte Anlaufstelle des christlichen Kinder- und Jugendwerkes in Sachsen, teilte der Verein mit. Bundesweit gebe es mittlerweile 25 Standorte.

Erreicht würden rund 4 000 Kinder. In den „Arche“-Einrichtungen erhalten die Schüler in der Regel ein warmes Mittagessen und Hausaufgabenhilfe sowie Spiel-, Sport- und Ferienangebote. Zur Eröffnung des neuen „Arche“-Standortes im Jägerpark wird auch der Gründer der Initiative, Bernd Siggelkow, erwartet. Der Berliner Pastor hatte eine erste „Arche“ 1995 ins Leben gerufen. Arme und benachteiligte Kinder sollen dort einen Schutzbereich finden. In Dresden seien die räumlichen und personellen Ressourcen derzeit noch begrenzt. Vorerst gebe es in einer kleinen Wohnung Angebote an zwei Wochentagen, hieß es. Die Betreuer arbeiten ausschließlich ehrenamtlich. Der Standort soll aber ausgebaut werden. (epd)

