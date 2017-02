Berlin und München haben Eisteddys Tapsig und flauschig: Werden die jungen Tiere so beliebt wie zuvor Knut?

Welt-Eisbärentag am Montag: Mit diesem Foto des kleinen Fritz ruft Berlins Tierparkdirektor Andreas Knieriem zu mehr Bewusstsein für den Klimawandel auf. Unterdessen erkundet in München ein Eisbärenkind erstmals den Tierpark Hellabrunn. © dpa/Tierpark Berlin

Eisbärenmama Giovanna steckt zuerst den Kopf aus der Luke. Und dann schnüffelt sie erst einmal, als wolle sie prüfen, ob auch alles sicher ist. Kurz darauf erscheint ein weißes, flauschiges Köpfchen bei ihren Tatzen. Es gehört dem neuen Star im Münchner Tierpark Hellabrunn, dem 14 Wochen alten Eisbärenbaby. In Berlin ist demnächst der kleine Fritz unterwegs.

Die noch namenlose kleine Eisbärin in München wagte sich vor wenigen Tagen erstmals ins Freigehege. Vorsichtig und noch ein wenig tapsig folgte sie ihrer Mama auf der ersten Erkundungstour durch die neue Umgebung. Es gibt viel zu entdecken: Das Jungtier schnüffelt an Grashalmen, stolpert über Felsen, beißt herzhaft in eine Breze am Boden.

Tierpark-Direktor Rasem Baban sagt, Giovanna habe sich in den letzten drei Monaten als routinierte und geduldige Mutter gezeigt. „Es macht viel Freude, nun zu beobachten, wie sie ihrem Jungtier die Welt außerhalb des Mutter-Kind-Hauses zeigt.“ Für den Zoo ist die kleine Eisbärin ein großer Erfolg. Denn Eisbärennachwuchs zu züchten sei keine leichte Angelegenheit, erklärt Tierpfleger Frank Staatsmann. „Die Chemie zwischen Männchen und Weibchen muss stimmen“, sagt er. Glücklicherweise mochten sich Giovanna und Yoghi, der Vater des Münchner Eisbärenbabys.

Ab sofort wollen die Tierpfleger jeden Tag das Tor zum Freigehege öffnen, damit Besucher einen Blick auf den Nachwuchs erhaschen können. Denn spätestens seit dem Berliner Eisbären Knut ist bekannt: Die Menschen lieben kleine Eisbären. Knut entfachte seinerzeit ein regelrechtes Eisbärenfieber, er schaffte es gar auf die Titelseite des Magazins Vanity Fair.

Worin die Faszination liegt? Florian Sicks, Eisbären-Kurator im Tierpark Berlin, wagt einen Erklärungsversuch. „Die Jungtiere sind unglaublich klein im Vergleich zu den gewaltigen Tieren, die sie einmal werden, kaum größer als Meerschweinchen“, sagt er. Das Phänomen Knut werde sich seiner Einschätzung nach aber nicht so bald wiederholen. „Ein wichtiger Faktor ist, dass Knut eine Handaufzucht war“, sagt Sicks. „Die Bilder von dem unbeholfenen Fellknäuel, das vom Pfleger aufgezogen wird, berührten die Menschen.“

In Berlin kam Anfang November 2016 der kleine Eisbär Fritz zur Welt. Er wird sich voraussichtlich im Frühjahr zum ersten Mal ins Freie wagen. „Auch Fritz bekommt viel Aufmerksamkeit, aber das ist mit dem internationalen Interesse bei Knut nicht zu vergleichen“, sagt Sicks.

Im Münchner Tierpark rechnet man damit, dass die Eisbärin die Besucherzahlen in die Höhe schnellen lässt. Doch Direktor Baban möchte vor allem das Interesse für Artenschutz wecken. Über den Namen können Fans im Internet abstimmen: Sieben Namen mit Q stehen zur Wahl. (dpa)

