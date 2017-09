Berlin bleibt die zweite Heimat 20 Jahre war Maria Michalk für die CDU in der Bundespolitik aktiv. Jetzt nimmt sie Abschied – ohne Wehmut.

Hoch über den Dächern des Berliner Regierungsviertels: Die Bundestagsabgeordnete Maria Michalk (CDU) hat seit 2002 die Oberlausitz im Bundestag vertreten. Ihre ersten politischen Schritte führten sie 1990 in die Volkskammer sowie ins erste gesamtdeutsche Parlament. Nun geht sie in den Ruhestand. © Miriam Schönbach

Vom Marie-Elisabeth-Lüders-Steg reicht der Blick bis zur gläsernen Kuppel des Reichstags. Der Spreeübergang verbindet zwei Parlamentsneubauten. Graue Wolken verhängen an diesem Tag den Großstadthimmel. Der Wind zerzaust Maria Michalk ihre Hochsteckfrisur. Ohne Wehmut verbringt die CDU-Bundestagsabgeordnete ihre letzten Berliner Tage. Mit der Wahl am Sonntag endet ihre politische Karriere auf dem Bundesparkett. „Die Zeit ist reif für den Abschied“, sagt die 67-Jährige.

Maria Michalk beschreibt in luftiger Höhe wie eine Stadtführerin jedes Gebäude. „Dort hinter der großen Rund-Öffnung finden die öffentlichen Anhörungen statt. Dabei äußern sich Experten zu Gesetzentwürfen und Anträgen, sodass wir Abgeordneten uns eine Meinung bilden können“, sagt sie. An diesem Tag steht weder eine solche Sitzung noch eine Abstimmung oder ein Ausschuss im Kalender. Stattdessen will Maria Michalk ihr Büro weiter ausräumen. Es liegt in einer Querstraße zum Berliner Boulevard „Unter den Linden“.

Zügig bahnt sich die Christdemokratin den Weg vorbei an dem Polizeiauto vor dem Reichstag. Seit 2002 vertritt die Sorbin die Oberlausitz in Berlin. Ihre ersten politischen Schritte geht die dreifache Mutter als Abgeordnete der ersten, freigewählten Volkskammer sowie im ersten gesamtdeutschen Parlament. Wie für viele andere stellt sich für Maria Michalk mit der politischen Wende das Leben nochmals neu auf.

Viele Abend allein verbracht

Bis 1989 ist für die Betriebsökonomin die Familie die Nr. 1. Ihren Mann dagegen nennt sie „Multifunktionär“. Fußball, Feuerwehr, Kirchenvorstand und Gemeinderat lassen die junge Mutter viele Abende allein verbringen. „Damals habe ich oft gesagt: Hoffentlich musst du im nächsten Leben auf mich genauso viel warten wie ich auf dich. Inzwischen steht auf meiner Soll-Seite viel mehr als bei meinem Mann“, sagt sie schmunzelnd. Ihrer Partei fällt die junge Frau erstmals bei einem Vortrag über Familienpolitik auf. Da wackelt die DDR schon.

Mit großen Schritten eilt Maria Michalk durch das Brandenburger Tor. Gut erinnert sie sich an die Nacht zum 9. November 1989, als auch an dieser Stelle der Eiserne Vorhang zerbrach. In Bautzen gehört sie zu denjenigen Menschen, die seinerzeit zu den Friedensgebeten in der Maria-und-Martha-Kirche gehen. „Der Andrang war so groß, dass der Pfarrer die Wartenden bat, nach einer Stunde für einen zweiten Durchgang wiederzukommen. Alle wollten Veränderung und keiner wusste, wie es gehen kann. Wie viele Menschen würden wohl heute zu Friedensandachten kommen“, sinniert sie laut.

Schon wenige Wochen nach dem Mauerfall nominiert sie ihre Partei als Kandidatin für die ersten freien Wahlen am 18. März 1990. Ein Ereignis dieser Tage brennt sich bei Maria Michalk besonders fest in die Erinnerung . Bei einem Wahlkampftermin kurz vor Weihnachten sammelt sie unter anderem der spätere Bautzener Oberbürgermeister Christian Schramm ein. Seine Erklärung ist kurz. Die Häftlinge in Bautzen II seien in Hungerstreik getreten und sie als Nominierte der Christdemokraten solle mit anderen die Vermittlerrolle einnehmen. Selbstverständlich geht sie mit.

Für Stadtrundfahrten nie die Zeit gefunden

An der Pforte des Hochsicherheitstrakts mitten in der Stadt muss sie ihren Ausweis abgeben. In „Mielkes Privatknast“ fragte sie die Gefangenen, warum sie da sind. Republikflüchtlinge, Regimegegner, Fluchthelfer sitzen ihr gegenüber, auch ein paar Mörder hat der Staat unter die Kritiker der DDR gemischt. „Das fand ich besonders erschreckend. Vielleicht ist dieser Tag mein wirklicher Anfang in der Politik“, sagt sie. Die erste freigewählte Volkskammer nimmt am 5. April 1990 ihre Arbeit auf.

Maria Michalk sucht sich den Weg durch fotografierende Touristen und vorbeieilende Großstädter vorbei am berühmten Hotel „Adlon“. Droschkenkutscher warten auf ihre Gäste. „Für diese Stadtrundfahrten hatte ich noch nie Zeit. In den Berliner Wochen gingen die Tage oft von früh bis Mitternacht“, sagt sie. Auch am Tag zuvor ist sie nach einer Podiumsdiskussion beim Bundesapothekertag in Düsseldorf erst gegen 21.30 Uhr für einen Kurz-Stopp ins heimatliche Spreewiese gekommen. Danach hat sie schnell Post und E-Mails bearbeitet. Sechs Uhr klingelte der Wecker wie immer. Ein paar Züge im Gartenpool brachten die Frische für den Tag. Wie immer, wenn sie zu Hause ist, absolviert die sechsfache Großmutter ganz preußisch diese Abhärtungsrunden – bis eine dünne Eisschicht auf dem Wasser liegt.

Es beginnt zu tröpfeln. Schnell zeigt Maria Michalk noch hoch zu einem Fenster ihres Bürogebäudes. „Dort oben saß Helmut Kohl als normales Mitglied des Bundestags“, sagt sie. Der verstorbene Altkanzler und die Lausitzer Abgeordnete begegnen sich erstmals im Sommer 1990. Damals gibt es ein Treffen der CDU-Fraktionen der Volkskammer und des Bundestags. Das erste gesamtdeutsche Parlament nach der Wahl am 2. Dezember 1990 bringt auch zahlreiche Frauen wie die junge Abgeordnete in das damals männlich dominierte Parlament. „Seitdem ist die Politik weiblicher geworden. Aber wir müssen aufpassen, dass es sich nicht wieder umkehrt. Frauen brauchen Netzwerke“, sagt sie.

Mitglied in der Arbeitsgruppe Gesundheit

Ihre Mitarbeiter erwarten Maria Michalk schon. Eine Journalistin möchte mit ihr ein Interview zum Thema Pflege führen. Seit Jahren ist sie Mitglied der Arbeitsgruppe „Gesundheit“, seit zwei Jahren sogar deren Fraktionssprecherin. Das Büro ist nüchtern: Schränke bis unter die Decke, Raufaser, Neonlicht, ein Schreibtisch. In einer Sitzecke steht auf einem Glastisch Lausitzer Keramik und eine kleine Fahne in den sorbischen Farben blau-rot-weiß. An der Wand hängt ein schlichtes Kreuz.

Das Telefon klingelt. Eine halbe Stunde erläutert Maria Michalk, wie Pflegeberufe attraktiver werden müssen, dass die Branche ein besseres Image brauche und wie es bundespolitisch weitergehen solle. „Sie wissen ja, ich werde nicht wieder kandidieren. Aber wir bereiten für unsere Nachfolger Gesetzvorlagen vor“, sagt sie. Allein in den vergangenen vier Jahren habe sie und ihre Mitstreiter 25 Gesetze zum Thema Gesundheit auf den Weg gebracht. Das gehe nur mit Mehrheiten.

Den klopfenden Regen auf dem Fensterbrett bekommt Maria Michalk während des Gesprächs nicht mit. Das Resümee ihrer Arbeit im Parlament bringt sie schnell auf den Punkt. „Politik ist immer Teamarbeit. Sie braucht keine Egoisten“, sagt sie. Verbündete habe sie sich auch fraktionsübergreifend für die „Förderung der sorbischen Minderheit“ geholt. Ihre Themen will sie weiter im Auge behalten. Über die Vereinigung „Deutsche Parlamentarische Gesellschaft“ bleibt die Abgeordnete a.D. weiter nah dran. Mit der Berliner Wohnung soll die Spree-Metropole auch weiter ihre zweite Heimat bleiben.

Die Umzugskartons stehen bereit. Die Umleitung der Berliner Post nach Spreewiese klappt schon. „Ich freue mich auf die Tage, an denen ich noch nicht weiß, was der kommende Tag bringt“, sagt Maria Michalk. Die Geige will sie wieder häufiger zum Üben hervorholen, vielleicht Klavierspielen lernen. Die viel zu kurzgekommenen Reisen mit ihrem Mann wie Zeit mit der Familie sollen nachgeholt werden. Zuweilen wird sie sich auch couragiert einmischen. Schließlich will sie auch nach der Wahl „Lobbyistin der Oberlausitz“ bleiben.

