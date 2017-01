Berlin, Berlin – es endet in Berlin Der Leichtathlet Robert Harting findet derzeit alles gut: das Tiefschneeabenteuer, den neuen Trainer, den Zukunftsplan – und sogar den letzten Diskuswurf.

Robert Harting ist cool drauf und auch wieder angriffslustig. © dpa

Der 8. August 2018 soll ein Glückstag im Leben des Robert Harting werden. Bereits auf seinem Handball-Dress stand einst die Rückennummer acht. Diese Zahl hat etwas Magisches für den Diskuswerfer – und so ist die Acht bis heute seine Glückszahl geblieben. Bei der Heim-Europameisterschaft im Berliner Olympiastadion, am 8. August 2018, will der Lokalmatador im Finale stehen. Und noch einmal Gold. „Das ist natürlich der letzte Titel, um den ich kämpfen werde“, sagt der Olympiasieger von den Sommerspielen 2012 in London. Beim internationalen Stadionfest in der gleichen Arena will er sich einige Tage danach von den Anhängern verabschieden – in die wohlverdiente Sport-Rente.

Er sei zwar nicht abergläubisch, aber „das ist cool, dass die Acht jetzt gleich dreimal in dem Datum vorkommt. Schon als ich elf Jahre alt war, hatte mein Handball-Trikot die Acht.“ Harting hat wie viele Jungs erst mal Fußball und Handball gespielt. Danach wurde er einer der besten und erfolgreichsten Diskuswerfer der Welt. Nach 15 Jahren Leistungssport hat Harting nun verkündet: Ende 2018 ist Schluss.

Doch bis dahin soll die Zwei-Kilogramm-Scheibe noch häufig und weit fliegen. Am 13. Mai startet er beim Diamond-League-Meeting in Shanghai in seine letzte WM-Saison. Der dreifache Weltmeister ist jetzt 32 Jahre. Er spürt sein Alter, quält sich im Training. Schon immer hat Harting sich Gedanken über sich und seinen Sport gemacht. Vor allem nach großen Enttäuschungen und Rückschlägen wie bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro. Dort stoppte ihn ein Hexenschuss schon in der Qualifikation. Alles aus. Er fiel in ein Tief.

„Seit der Verletzung im August war es sehr schwer, wieder den Rhythmus aufzunehmen. Meine Trainingsleistungen waren aufgrund der vielen Verletzungen wirklich am Boden. Ich hatte exorbitant schwache Werte.“ Anschließend musste er seinen Kopf frei kriegen. „Einfach mal die Seele baumeln lassen.“ Die Knieoperation am 27. Oktober („wie ein Saubermachen“) hat er gut weggesteckt. „Jetzt bin ich auf einem guten Weg und guter Dinge. Wir bauen das langsam auf und überstürzen nichts.“

Die Hochzeit mit seiner Julia am 16. September 2016 war auch so ein Glückstag. Das Paar trainiert nun bei Marko Badura, und Harting hält große Stücke auf den neuen Coach. Badura sei „sehr fokussiert, sehr konzentriert, der weiß, was er will. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, mit ihm zusammenzuarbeiten“, sagt der ältere Bruder von Olympiasieger Christoph Harting. Im Herbst wurde die Trainingsgruppe gesprengt. Christoph blieb bei Torsten Lönnfors. Robert und Julia gingen zu Badura. „Ich habe viel Vertrauen zu ihm – es läuft einfach cool“, lobt der Star vom SCC Berlin. „Wir haben einen guten Plan und sind gut aufgestellt.“

Im Winter-Trainingslager in Ramsau stand Harting erstmals auf Langlaufski. Und am Ende funktionierte es ganz gut. „Ich hab’s mir ein paar Mal im Fernsehen angeguckt, wie’s geht. Und dann habe ich es einfach nur nachgemacht“, berichtet er von den Freuden im Tiefschnee. Nach etlichen Stürzen rappelte er sich immer wieder auf. „Das war ganz cool. Ich habe da wieder mal körperliche Robustheit gespürt.“

Jetzt ist das Ende seiner großen Karriere in Sicht – und irgendwie wirkt Harting wie befreit und erleichtert. „Jetzt hast du einen Plan, das ist cool, und nächstes Jahr geht es noch einmal richtig hart ran“, verspricht er. Seinen Gegnern will er es noch einmal zeigen. „Die werden echt zu tun haben. Ich werde ihnen nichts überlassen.“ (dpa)

