Bericht über Kellergefängnis

Am Dienstag lädt die Konrad-Adenauer-Stiftung zur Themenreihe „Der aufrechte Gang“ ins Dresdner Stadtmuseum ein. Ab 19 Uhr berichtet Werner Gumpel von seiner Haftzeit und den Nachtverhören in einem sowjetischen Kellergefängnis auf der Bautzner Straße, das heute zur Gedenkstätte gehört. 1950 hatte Gumpel als Student Flugblätter verteilt und war dafür zu 25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Die Kellerräume wurden ab 1950 als zentrales sowjetisches Untersuchungsgefängnis in Sachsen genutzt. (SZ/noa)

