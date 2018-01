Bergwerk gesperrt Im Kalkbergwerk Miltitz hat es Steinschläge gegeben. Das hat auch Konsequenzen für ein dort geplantes Theaterstück.

Ein Blick ins Innere des Kalkbergwerkes Miltitz. © Claudia Hübschmann

Klipphausen. Das Theaterstück „Geschichten aus der Gruft“, das die Sörnewitzer Theatergruppe „immer dieselben“am 7. April im Kalbergwerk in Miltitz aufführen wollte, muss ersatzlos ausfallen. Das teilt Elke Grille vom Kultur- und Heimatverein Sörnewitz namens der Theatergruppe „immer dieselben“ mit. Grund sind Steinschläge im Kalkbergwerk, so dass das Bergwerk bis auf Weiteres für Veranstaltungen gesperrt wurde. Bereits gekaufte Eintrittskarten werden in der Bäckerei Kralacek in Sörnewitz zurückerstattet.

Auch die Konzerte der Maxim Kowalew Don Kosaken am 2. Adventssonntag sowie von Thomas Stelzer und seiner Gospel Crew am 3. Adventssonntag mussten im Dezember vorigen Jahres im Kalkbergwerk Miltitz abgesagt werden. (SZ)

