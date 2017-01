Artikelempfehlung

Bergwerk baut Angebote für Schüler aus

Das Berggießhübler Besucherbergwerk will sich dieses Jahr mehr den Schülern widmen. Speziell für Schulklassen aus Dresden und der Region soll es verschiedene altersspezifische Angebote geben. Das Besondere: Sie werden direkt mit einem Bustransfer buchbar sein. Damit reagiere man auf eine Kritik, sagt Geschäftsführerin Britt Reuter-Bracklow. „Die unregelmäßige Busanbindung tagsüber wurde oftmals bemängelt und wirkte sich nachteilig für uns aus“, sagt sie. Weitere Vorteile verspricht sich das Besucherbergwerk von der Aktion „Gästekarte Sächsische Schweiz“. Sie wird jetzt in den zehn Gemeinden eingeführt. Bisher kamen nur Inhaber einer Kurkarte von Bad Gottleuba-Berggießhübel, Königstein, Rosenthal-Bielatal und der Gebietsgemeinschaft Bastei in den Genuss einer Preisermäßigung. Nun wird dies mit der Gästekarte erweitert.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/bergwerk-baut-angebote-fuer-schueler-aus-3578673.html