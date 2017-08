Bergwachteinsatz in Schmilka Eine verletzte Urlauberin musste am Friensteinflössel mit dem Hubschrauber ausgeflogen werden.

Rettung per Bergesack: Mit Seilwinde und Hubschrauber ging es für die 51-Jährige in die Sebnitzer Klinik. © Repro: Marko Förster

Einsatz am Friensteinflössel für die Schandauer Bergwacht. Eine 51-jährige Urlauberin rief am Dienstagnachmittag die Kameraden der Bergwacht zu Hilfe, weil sich die Dame im unwegsamen Gelände am Friensteinflössel in der Nähe von Schmilka den Fuß verletzte. Die Helfer schienten den Fuß, lagerten die Dame auf einer Vakuummatratze im Bergesack und holten sie mit der Winde des Rettungshubschraubers aus dem unwegsamen Gelände. Die 51-Jährige konnte schon 30 Minuten nach dem Eintreffen der Retter, im Krankenhaus Sebnitz weiterbehandelt werden. (mf)

