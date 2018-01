Bergwacht rettet Wanderer im Kirnitzschtal Der 30-Jährige war auf abschüssigem Untergrund ausgerutscht.

Der verunglückte Wanderer wurde auf direktem Weg über den Fluss zur nahen Straße getragen. © Marko Förster

Bad Schandau. Die Kameraden der Bergwacht Bad Schandau wurden am Sonnabend kurz vor Mittag zu einem 30-jährigen Wanderer gerufen. Er war auf dem Flößersteig entlang der Kirnitzsch mit einem Bekannten unterwegs. In der Näher des Forsthauses rutschte er auf matschigem und abschüssigen Untergrund aus. Dabei zog er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Zusammen mit dem Rettungsdienst eilten die Bergretter zum Parkplatz am Forsthaus. Dort führten sie die Erstuntersuchung, Schienung und die Vorbereitung zum Abtransport des 30-Jährigen gemeinsam durch.

Nach dem Aufbau einer Seilsicherung über die Kirnitzsch wurde der Verletzte auf direktem Weg über den Fluss zur nahen Straße getragen. Anschließend wurde er für den Weitertransport in den Rettungswagen gebracht und danach ins Krankenhaus gefahren. (mf)

