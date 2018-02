Bergwacht jedes Wochenende aktiv Die Kameraden der Bergwacht Altenberg hatten diesen Winter bisher gut zu tun.

Diesen Winter war die Altenberger Bergwacht bisher jedes Wochenende im Einsatz. © Symbolfoto: Marko Förster

Altenberg. Die Bergwacht Altenberg war diesen Winter bisher jedes Wochenende im Einsatz, informierte Axel Werthmann, der Vorstand des DRK-Kreisverbands, zu dem die Bergwacht Osterzgebirge gehört. „Die Wache war voll besetzt“, sagte Werthmann. „Und die Kameraden hatten zu tun.“ Dank des Einsatzes von Kunstschnee herrschte am Skilift in Altenberg immer Betrieb.

Die Bergwacht-Mitglieder sichern die Hilfe an Wochenenden ab. Von Montag bis Freitag steht die Skiwacht bereit, um bei Pistenunfällen zu helfen. Das sind ausgebildete Bergwachtleute, die aber für ihren Einsatz von einer Stiftung bezahlt werden. Bis 15. März dauert der Einsatz der Skiwacht in diesem Jahr noch. Aber auch wenn danach etwas auf der Piste passiert, kommt Hilfe. Werthmann sagt: „Alle Rettungssanitäter in der Wache Altenberg sind für Bergwachteinsätze ausgebildet.“ Sie können auch mit Schlitten und anderer Spezialtechnik auf der Piste helfen. (SZ/fh)

zur Startseite