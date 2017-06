Bergwacht im Dauereinsatz Die Retter mussten am Wochenende in der Sächsischen Schweiz mehrere Verletzte bergen. Dreimal war der Hubschrauber nötig.

Eine Wanderin wurde per Seil in den Helikopter gezogen. © Marko Förster



Die Bergwacht in der Sächsischen Schweiz hat ein einsatzreiches Wochenende hinter sich. Im Bielatal stürzte am Sonnabendmittag gegen 12.45 Uhr ein Kletterer vom Fels Felicitas zehn Meter in die Tiefe. Der 30-Jährige hatte den Nordwestweg mit Schwierigkeit 3 begangen. Er erlitt bei dem Sturz mehrere, zum Teil lebensbedrohliche Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch Bergwacht Bad Schandau, die am Wochenende an der Station Ottomühle Dienst hatte, wurde der Verunglückte mit dem Rettungshubschrauber Christoph 62 aus Bautzen in eine Dresdner Klinik geflogen. Kurze Zeit später, gegen 13.22 Uhr gab es an der Verlassenen Wand, ebenfalls im Bielatal, einen weiteren Einsatz. Dort erlitte ein elfjähriges Kind eine allergische Reaktion, nachdem es von einer Wespe gestochen wurde.

Am Sonntag gegen 12.25 Uhr verletzte sich eine 59-jährige Wanderin im Rathener Gebiet in der Nähe des Maiturms. Sie zog sich offenbar eine Fraktur an einem Sprunggelenk zu. Sie wurde zunächst von den im Kurort Rathen stationierten Rettern der Bergwacht Dresden medizinisch versorgt. Da der Unfallort schwer zugänglich war, musste die Verletzte mit einem Rettungshubschrauber aus dem felsigen Gebiet geflogen werden. Dazu wurde sie zusammen mit einem Luftretter an einer Winde nach oben zum Helikopter gezogen. Die Wanderin wurde anschließend ins Krankenhaus nach Sebnitz gebracht.

Kurz darauf erlitt eine 74-Jährige in der Nähe des Kuhstalls eine Kreislaufschwäche. Die Bergwacht aus dem Bielatal wurde alarmiert, doch der Rettungsdienst war eher vor Ort und brachte die Seniorin ebenfalls ins Sebnitzer Krankenhaus.

Der nächste Einsatz folgte gegen 14.22 Uhr im Bielatal. Eine 44-Jährige stürzte beim Klettern am Schraubenkopf nahe der Schweizermühle fünf Meter nach unten. Ein Sandohrschlinge war ausgebrochen. Die Frau erlitt ein Schädelhirntrauma. Eine Notärztin, die zufällig ebenfalls klettern war, leistete Erste Hilfe. Nach der weiteren Versorgung durch die Bergwacht wurde die Frau ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen. (mf)

