Bergwacht bekommt neue Fahrzeuge Das DRK Dippoldiswalde rüstet die Retter mit moderner Technik aus. Denn die Anforderungen ändern sich.

© Marko Förster

Der Kreisverband Dippoldiswalde des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hat neue Fahrzeuge für die Bergwacht bestellt, wie DRK-Vorstand Axel Werthmann informierte. Bei der Bergwacht werden spezielle Anforderungen an Fahrzeuge gestellt, vor allem was ihre Beweglichkeit bei Eis und Schnee sowie im Gelände angeht. Daher hat der DRK-Kreisverband zwei neue Geländefahrzeuge und ein Quad beschafft.

Der offizielle Termin für die Übernahme der neuen Technik in den Einsatz ist am Donnerstag, dem 21. Dezember. Das Aufgabengebiet der Bergwacht verändert sich. Früher stand die Hilfe an den Abfahrtspisten im Vordergrund, jetzt werden die Helfer immer öfter auch gerufen, wenn jemand in einer Loipe Probleme hat. Da ist dann die richtige Technik wichtig, um an die entsprechende Stelle zu gelangen. Außerdem wird die Hilfe auch außerhalb der Winterzeit benötigt, wenn Kletterer oder Mountainbiker in unwegsamem Gelände verunglücken. (SZ/fh)

