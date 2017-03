Bergtest startet die Wandersaison Bei der 37. Auflage in Stadt Wehlen stehen fünf Strecken zur Wahl. Auch für Senioren wird eine Variante angeboten.

Schuhe schnüren für den Start der Wandersaison. © dpa

Am 25. März findet der diesjährige Bergtest in der Sächsischen Schweiz statt. Die Wanderungen werden vom Dresdner Wanderer- und Bergsteigerverein organisiert. Teilnehmer können zwischen Strecken über zehn, 14, 22, 28 und 37 Kilometer wählen. Auch für Senioren wird eine Variante angeboten. Der Start für die drei längeren Strecken ist zwischen 7 und 9 Uhr vom Bahnhofsgebäude Stadt Wehlen. Für die kürzeren Strecken wird von der Fähre Königstein zwischen 9 und 12 Uhr gestartet. Am Start erhält man eine Beschreibung der Strecke. Ziel der Wanderungen ist bis maximal 18 Uhr Stadt Wehlen. Je nach Streckenlänge kommen die Wanderer zur Festung Königstein, dem Quirl, dem Pfaffenstein, der Schönen Aussicht, ins Polenztal und dem Steinernen Tisch. An der Strecke gibt es eine Imbiss- und Getränkeversorgung. Die Startgebühr beträgt vier Euro, für Jugendliche zwischen 16 und 18 sowie Vereinsmitglieder zwei Euro. Für Kinder wird keine Gebühr erhoben. (kk)

