Bergstraßen-Mauer soll 2017 saniert werden

Zittau. Die Stadtverwaltung will 2017 ein Dauerärgernis für Autofahrer in Zittau-Nord beseitigen: Die Riesen-Mauer an der Bergstraße soll laut Rathaussprecher Kai Grebasch saniert werden. Der Technische und Vergabeausschuss des Stadtrates hat kürzlich zugestimmt, dass die Planungen für die Sanierung der Mauer und der Straße beauftragt werden können. Endgültig fix ist der Baustart 2017 allerdings noch nicht. Das sei abhängig vom Haushalt und von den Fördermitteln, so Grebasch.

Der Haushalt der Stadt für 2017 wird überarbeitet, nach dem der Oberbürgermeister den ersten Entwurf wegen Fehlern zurückgezogen hat. Er wird erst nach Zustimmung des Stadtrates gültig.

Weil zumindest die Verblendung der Kummersberg-Stützmauer marode ist, wurde die Bergstraße vor acht Jahren halbseitig gesperrt. Seit dem dürfen Autos auf ihr nur noch stadteinwärts fahren. Stadtauswärts sind große Umwege nötig. (SZ/tm)

