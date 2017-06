Bergstraße ohne Ampel befahrbar In Rathmannsdorf können Kraftfahrer wieder zwischen den Ortsteilen Wendischfähre und Höhe verkehren. Allerdings gibt es eine Beschränkung.

In Rathmannsdorf wird kräftig saniert. © Dirk Zschiedrich

Die Bergstraße, die in Rathmannsdorf die Ortsteile Wendischfähre und Höhe verbindet, wird ab Montag wieder befahrbar sein. Entlang der Straße lässt die Gemeinde den Schindergraben und Ufermauern sanieren. Die Bergstraße ist dann eine wichtige Umleitungsstrecke für Autos, die von Bad Schandau Richtung Sebnitz wollen. Die direkte Verbindung zwischen den beiden Städten, die Sebnitzer Straße in Bad Schandau, ist ab Montag wegen der Erneuerung des Fahrbahnbelags komplett gesperrt. Die Bergstraße in Rathmannsdorf ist aber nur für Fahrzeuge unter 2,5 Tonnen zugelassen. Die Straße ist eng und steil. Ursprünglich war auf der Bergstraße eine Baustellenampel vorgesehen, weil die Bauarbeiten dort noch nicht abgeschlossen sind. Nun wurde der Bauablauf aber so umgeplant, dass die Straße auch ohne Ampel befahrbar ist, heißt es aus der Verwaltung. (SZ/gk)

