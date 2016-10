Bergstraße gesperrt Wegen Arbeiten an der Bergstraße von Hausnummer 9 bis 14 ist eine Vollsperrung notwendig.

© Symbolfoto: Thorsten Eckert

Rathmannsdorf. Der Ortsteil Höhe ist derzeit nur über die Altendorfer Straße zu erreichen. Die Verbindung von der Hohnsteiner Straße in Wendischfähre hinauf auf die Höhe ist derzeit voll gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten an der Bergstraße von Hausnummer 9 bis 14. Dort arbeitet der Energieversorger Enso an Gasanschlüssen für Wohngrundstücke. Deshalb ist die Kreisstraße nicht befahrbar. Die Sperrung ist nach Angaben der Verwaltung bis zum Sonnabend, dem 15. Oktober, 17 Uhr, genehmigt.

Weitere Bauarbeiten beginnen in Rathmannsdorf am kommenden Montag. Die haben allerdings weniger Auswirkungen auf den Verkehrsfluss. Es handelt sich um den Bau von Elternparkplätzen für die Kita an der Hohnsteiner Straße. Die bisherigen Stellflächen müssen zugunsten einer erweiterten Spielfläche für die Kinder weichen. Als Ersatz sollen vor dem Abriss neue Parkplätze an der Straße entstehen. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Ende des Monats dauern. Danach kann im Kita-Bereich weiter gebaut werden. (SZ/gk)

