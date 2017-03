Bergstraße ab April gesperrt

Die Auffahrt aus Sand war im Sommer 2016 Bestandteil der Bahn-Bauarbeiten - es wurden Gleise gewechselt und Nebengebäude abgerissen. © SZ-Archiv/Thomas Eichler

Zittau. Die Bergstraße ist ab April voll gesperrt - allerdings nicht wegen der für dieses Jahr angekündigten Sanierung der maroden Kummersberg-Stützmauer: Die Bahn erneuert im Zug der 45-Millionen-Euro-Umbauten im und um den Zittauer Bahnhof die Eisenbahnbrücke an der Kreuzung Berg-/Eisenbahnstraße/Tongasse. Den Termin nannte Heike Kubiak, Leiterin der Zittauer Verkehrsbehörde. Ihren Angaben zufolge wird es auch auf der Eisenbahnstraße zu Einschränkungen kommen. Weil beim Brückenbau Medien neu verlegt werden müssen, „wird dort der Verkehr per Ampel geregelt“, so Frau Kubiak.

Die Mauer sanieren und die Brücke erneuern geht laut der Verkehrsexpertin nicht gleichzeitig, weil es nicht genügend Baufreiheit für beide Vorhaben gibt. Deshalb will die Verwaltung die Mauer nun 2018 sanieren und die Arbeiten 2017 nur planen. Noch fehlt dafür aber das Grüne Licht des Stadtrates, das er mit dem im Frühjahr vorgesehenen Beschluss über den Haushalt geben könnte.

Die Bergstraße ist wegen der bröckelnden Mauerverblendung seit acht Jahren nur in eine Richtung befahrbar. (SZ/tm)

