Bergsteigerbund will mit Hohnstein reden Die Stadt möchte, dass über einen Kletterpark am Burgfelsen abgestimmt wird. Das Ergebnis wäre aber nicht bindend.

Hohnstein. Die Art der Kontaktaufnahme hat beim Sächsischen Bergsteigerbund (SBB) erst mal Irritationen ausgelöst. In einer Pressemitteilung forderte Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD), dass der SBB seine Mitglieder über das von der Stadt geplante Projekt Klettergarten am Burgfelsen in Hohnstein abstimmen lassen soll. Eine solche Urwahl hatte der SBB-Vorstand erst kürzlich zu einem Projekt an der Johanniswacht im Bielatal veranlasst. Dort stimmten die Mitglieder dafür, Dutzende neue Kletterringe in den Fels zu schlagen. Das ist ein Wandel hin zu sichererem und damit modernerem Klettern. Das sei genau die Zielrichtung, in die laut Brade auch das Projekt am Burgfelsen geht. Vor sieben Jahren lehnte der SBB eine Urwahl dazu aber ab.

Beim SBB sei man grundsätzlich bereit, sich weiter dazu auszutauschen. „Eine Pressemitteilung ist dazu aber sicher nicht das geeignete Mittel“, erklärt SBB-Vorsitzender Alexander Nareike. Sollte der Bürgermeister aber noch mal direkt auf den SBB-Vorstand zukommen, werde man sich damit beschäftigen, erklärt Nareike auf SZ-Nachfrage. Wie das ausgeht, wisse er aber noch nicht. Die Projekte an der Johanniswacht und am Hohnsteiner Burgfelsen seien aus Sicht des Bergsteigerbundes auch nicht vergleichbar. Bei der Johanniswacht handelt es sich um offiziell anerkannte Klettergipfel. Dort kann der SBB tatsächlich selbst bestimmen, ob zusätzliche Ringe eingeschlagen werden. Strittig ist nur, ob das auch dann noch gilt, wenn dadurch die festgelegten, traditionellen Kletterregeln ausgehebelt werden würden.

Am Burgfelsen in Hohnstein würde dagegen an einem Felsmassiv geklettert, dem an den geplanten Stellen ausgewiesene Klettergipfel fehlen. „Deshalb kommt es – anders als an der Johanniswacht – dort formal nicht auf den SBB an“, erklärt Nareike. Er und seine Vorstandskollegen würden nun erst mal abwarten, ob die Stadt noch mal anderweitig auf sie zukommt.

