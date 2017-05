Bergsteiger verabschieden sich vom traditionellen Klettern Tausende Kletterer haben für zusätzliche Ringe im Fels gestimmt. Kritiker befürchten damit den Anfang vom Ende.

Uta Feyler und André Zimmermann haben den Gipfel des Fritziturms im Bielatal erklommen. Sie gehören nun zu den Letzten, die sich dafür mittels Seilschlingen sichern mussten. Jetzt ist Revolutionäres an der Johanniswacht geplant. © Mike Jäger

Sächsische Schweiz. Das Ergebnis ist eindeutig. Von den 3001 Mitgliedern des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB), die sich an der Abstimmung zum Projekt Johanniswacht beteiligt haben, stimmten 73,1 Prozent für den Vorschlag des Vorstandes. „Das Projekt wird nun umgesetzt“, erklärt SBB-Geschäftsführer Christian Walter. Damit leiten die Bergsteiger eine Wende im traditionellen Felsklettern im Elbsandstein ein.

Gefragt war bei der Abstimmung, ob an der Gipfelgruppe Johanniswacht im Bielatal nachträglich 60 Sicherungsringe gesetzt werden und weitere fünf an andere Stellen versetzt werden. Die Befürworter des Projekts sind davon überzeugt, dass mit diesen Ringen 42 Kletterwege sicherer zu begehen sind. Die Abstimmung, die der Vorstand des Sächsischen Bergsteigerbundes initiiert hatte, lief vom 3. bis 30. April. 10 837 stimmberechtigte Mitglieder waren aufgefordert, sich daran zu beteiligen. Wie der SBB jetzt mitteilt, wurden 3 001 gültige Stimmen abgegeben. Das Projekt Johanniswacht wurde von 2 194 Mitgliedern befürwortet. Das entspricht 73,1 Prozent. Traditionell werden im Elbsandstein zur Sicherung Schlingen genutzt, die in den Fels geklemmt und später wieder entfernt werden. Kritiker der Sicherungsringe sind skeptisch.

