Bergstadt möchte Radwege bauen Ein Müglitztalradweg wäre aus Sicht des Altenberger Rathauses schön, steht aber nicht oben auf der Prioritätenliste.

Noch ein Traum: Radeln auf dem Müglitztalradweg, von Geising nach Heidenau. © Symbolbild: Norbert Millauer

An Altenbergs Haltung zum Müglitztalradweg hat sich nichts geändert. Die Stadt hatte sich in der Vergangenheit dazu positiv geäußert und ist auch weiterhin dafür, dass er gebaut wird. Das müsse aber durchgängig von Geising bis Heidenau erfolgen, sagt Altenbergs Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler). Aus seiner Sicht werde es aber dazu nicht so schnell kommen. Denn aufgrund der Topografie sei der Bau teilweise mit enormen Kosten verbunden. Zudem seien sich bislang nicht alle Städte und Gemeinden im Müglitztal einig darüber, einen durchgehenden Radweg zu errichten, klärt der Rathauschef. Aus diesem Grund stehe dieser Weg auch in Altenberg derzeit nicht auf der Agenda. Dennoch bemühe sich seine Stadt, die Bedingungen für Radfahrer zu verbessern. Die Stadt arbeite daran, den Radweg nach Schellerhau von der B 170 aus weiterzuführen. Zudem sollen die Ortsteile Schellerhau und Kurort Bärenfels mit einem Radweg verbunden werden. Dieser soll später bis Kipsdorf geführt werden. In Zukunft soll es auch Radwege zwischen der Kernstadt und Zinnwald sowie dem Stadtteil Geising geben.

zur Startseite