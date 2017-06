Bergrennen steigt am Czorneboh Am Sonnabend ist der RSV Bautzen Gastgeber für die 17. Offene Kreismeisterschaft. Nachmeldungen sind möglich.

© Marco Klinger

Am kommenden Sonnabend lädt der RSV Bautzen alle Radsportenthusiasten nach Cunewalde ein. Hier wird das inzwischen 17. Bergradrennen in einem neuen Gewand durchgeführt. Da aufgrund einiger ungünstiger Umstände der traditionelle „Oberguriger Straßenpreis“ vorerst nicht mehr stattfinden kann, mussten die Organisatoren auf anderes Terrain ausweichen. So präsentiert sich der 3. Lauf des Jedermann-Lausitzcups 2017 mit einer neuen Herausforderung.

Vor allem bergfeste Radsportler werden sich freuen, da es im diesjährigen Rennen ausschließlich bergauf geht. Die 4,25 km lange, meist bewaldete Strecke mit Start in Cunewalde an der Ecke Czornebohstraße/Streitbuschweg wurde erst vor wenigen Jahren bis hinauf zum 556 Meter hohen Gipfel des Czorneboh neu asphaltiert, sodass die Sportler gute Straßenbedingungen auf den zu überwindenden 270 Höhenmetern vorfinden werden.

Die Steigung ist recht stetig und auch an den wenigen kurzen Rampen wird die Zwölf-Prozent-Marke kaum überschritten, sodass der Berg auch für weniger Geübte im Sattel zu meistern ist. Michael Nuck vom RSV meinte im Vorfeld: „Die Schnellsten werden die Strecke voraussichtlich in weniger als zwölf Minuten bezwingen.“

Acht Rennen auf dem Programm

Der Wettkampf ist als offene Kreismeisterschaft im Bergfahren ausgeschrieben, sodass es von den Kindern bis zu den Senioren in allen Altersklassen eine Wertung gibt. Die insgesamt acht Rennen werden, unterteilt in die jeweiligen Altersklassen, zeitversetzt ab 9.30 Uhr gestartet. Alle Wettkämpfe werden im Massenstartmodus ausgetragen.

Den Anfang machen die Herren der Jahrgänge 1978 bis 1999 und die Senioren 2 (Jg. 1968–1977), wo aufgrund der Lausitzcup-Wertung die teilnehmerstärksten Felder zu erwarten sind. Nuck: „Hier qualifizieren sich die 20 schnellsten Herren und 10 schnellsten Seniorenstarter für einen Entscheidungslauf, der zum Abschluss das Finale bildet.“

Die Rennen drei bis acht für die Nachwuchsfahrer, die Damen sowie die älteren Senioren werden in nur einem Lauf ausgefahren. Für die Senioren 3 (Ü 50) und 4 (Ü 60) allerdings mit gemeinsamer Wertung im Lausitzcup. Für die Nachwuchsfahrer der Klassen U 13, U 15 und U 17 sind die Rennen Bestandteil der Kreisspartakiade.

Michael Nuck: „Für Verpflegung wird sowohl am Start als auch am Ziel gesorgt sein. Das Kleine Kulturhaus am Schützenplatz in Cunewalde wird dem RSV als Veranstalter zudem dankenswerterweise als Organisationsbüro zur Verfügung gestellt. Und auf dem Gipfel bietet der Berggasthof Czorneboh den Sportlern nach den Anstrengungen verschiedene Stärkungen an, währenddessen hier gegen Mittag die Siegerehrungen stattfinden.“

Kurzentschlossene können sich gegen eine Nachmeldegebühr am Wettkampftag im Organisationsbüro noch für das Bergradrennen anmelden. Für alle Starter besteht Helmpflicht, bei Sportlern unter 18 Jahren ist eine schriftliche Erlaubnis der Eltern nötig. (rsv)

zur Startseite