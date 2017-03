Bergquell auf der Gastronomie-Messe Die Brauerei in Löbau präsentiert sich auf der Internorga in Hamburg, als eines von sechs sächsischen Unternehmen.

Geschäftsführer Steffen Dittmar von der Bergquellbrauerei Löbau, die sich derzeit auf der Messe präsentiert. © Rafael Sampedro

Die Bergquell-Brauerei Löbau präsentiert sich noch bis zum morgigen Dienstag in Hamburg auf der Internorga, eine der wichtigsten Messen für Gastronomie und Hotellerie. Seit Sonnabend nehmen sechs sächsische Unternehmen der Ernährungswirtschaft an einem Gemeinschaftsstand teil, neben der Bergquell Brauerei unter anderem Natur Hurtig aus Chemnitz, Friweika aus Weidensdorf mit ihren Kartoffelspezialitäten oder auch G-Corn aus Taucha, die Popcorn herstellen.

Auf der Internorga zeigen dieses Jahr mehr als 1300 Aussteller ihre Neuheiten in drei Ausstellungsbereichen: Außer-Haus-Markt, Backbranche und Eiswelt. Erwartet werden bis zu 95000 Besucher aus Deutschland und dem Rest der Welt. Die sächsischen Unternehmen präsentieren sich im Auftrag des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft (Smul) in Hamburg, organisiert wurde der sechste Sachsenstand von der Wirtschaftsförderung Sachsen. „Für die sächsischen Unternehmen aus der Ernährungswirtschaft bietet die Messe eine passende Plattform, um die neuesten Trends der Branche aufzunehmen, aber auch ihre eigenen Neuheiten zu präsentieren“, so Peter Nothnagel, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Sachsen. (SZ)

