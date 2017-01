Bergpiraten brauchen Hilfe von außen Probleme mit den Räumen, Streit zwischen Mitarbeitern – in Bad Muskaus Kita muss an vielen Stellen gearbeitet werden.

Die Vorschulgruppe, in der Juliane, Emely und Aileen (von links) ihre Bilder malen, ist die erste große Neuerung in der Kita Bergpiraten in Bad Muskau. © André Schulze

Knapp anderthalb Jahre nach der Inbetriebnahme der Kita „Bergpiraten“ in Bad Muskau läuft es dort noch immer nicht rund. Neben kleineren Baumaßnahmen, die ihre Ursache in den fehlerhaften Planungen für die Raumaufteilung haben, muss das Konzept der Kita grundlegend überarbeitet werden. Dadurch soll auch das Verhältnis der Mitarbeiter untereinander verbessert werden. Denn das sei zerrüttet, wie Kita-Leiter Björn Wünsche am Mittwoch im Bad Muskauer Stadtrat berichtet.

Die Kita habe das Zeug dazu, eine Erfolgsgeschichte zu werden, sagt Björn Wünsche. In den letzten Monaten habe man jedoch schwere Zeiten durchgemacht. Der Trägerwechsel vom insolventen Turmvilla-Verein zur Stadt, der Umzug in das neue Gebäude und der Wechsel der Kita-Leitung haben Spuren hinterlassen. Als eine Ursache der Probleme hat Björn Wünsche die nicht erfolgte konzeptionelle Neuausrichtung der Kita beim Umzug ausgemacht. „Damit wurde eine Chance vertan, Bewährtes zu modifizieren, neue beziehungsweise andere Wege zu gehen“, sagt er. In dem Ende März 2016 verabschiedeten Konzept sei sich außerdem zu sehr auf die Bedürfnisse einzelner Gruppen konzentriert und der Blick zu wenig auf die Gesamteinrichtung gerichtet worden. „In der Folge sind Qualitäten einzelner Gruppen besonders gefördert und damit auch privilegiert worden“, so Björn Wünsche. Das sei eine der Ursachen, warum das Team schwer zerrüttet sei.

Der Trägerwechsel sei von den Mitarbeitern unterschiedlich aufgenommen worden. Während einige der Änderung nur Gutes abgewinnen konnten und andere um Orientierung rangen, habe es auch Mitarbeiter gegeben, die versucht hätten, zu retten, was zu retten ist und sich bewusst nicht auf den Prozess der Entwicklung einlassen wollten. „Das hat einschneidende Auswirkungen, die zum Beispiel Mitarbeiter bewogen, die Schweigepflicht zu verletzen oder betriebliche Interna an Außenstehende heranzutragen, mit dem Ziel, eigene Interessen durchzusetzen“, teilt Björn Wünsche den Stadträten mit.

Diese sind von den Schilderungen alles andere als begeistert. „Ich bin entsetzt, dass das so schleppend anläuft“, sagt Stadtrat Siegmar Nagorka. Es müsse schleunigst etwas passieren und Hilfe von außen sei dringend notwendig. „Ich verstehe die Reaktion“, so Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder. Es müssten beide Seiten aufeinander zugehen, aber bisher passiere das nur von einer Seite, sagt er. Wer nicht für die Stadt arbeiten wolle, müsse gehen, meinen Siegmar Nagorka und Stadträtin Heidemarie Knoop. Das Klima habe sich aber bereits gebessert, erklärt der Bürgermeister. Und auch Björn Wünsche sagt, dass man auf einem guten Weg sei und sich das Verhältnis harmonisiere.

Bei der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes braucht es seiner Ansicht nach jedoch externe Hilfe. Den Ist-Stand zu analysieren, könnten die Mitarbeiter nicht leisten. Auch das Landesjugendamt habe laut Andreas Bänder angemahnt, sich durch ein externes Qualitätsmanagementsystem beraten zu lassen. So soll die Organisation optimiert und dadurch die Betreuung der Kinder verbessert werden. Zwar gebe es unter dem Personal entsprechend ausgebildete Mitarbeiter, doch hätten diese unter anderem am bestehenden Konzept mitgeschrieben. „Aktuell findet kein Qualitätsmanagement statt“, sagt Hauptamtsleiter Dirk Eidtner. Auf Nachfrage erklärt er, dass das Ziel eine Zertifizierung der Qualität sei und man das Thema irgendwann wieder in die eigenen Hände nehmen wolle. Der Durchführung eines Qualitätsmanagements, für das 2017 und 2018 insgesamt 6500 Euro in den Haushalt eingeplant worden sind, ist mehrheitlich zugestimmt worden.

Einige Veränderungen sind aber bereits durchgeführt beziehungsweise begonnen worden. Die Kita sei zwar wunderschön, verursache im Alltag aber Probleme, so Andreas Bänder. Eines davon ist die Einteilung in Schlaf- und Wachgruppen. Diese in nebeneinanderliegenden Räumen zu betreuen, funktioniere nicht, sagt Björn Wünsche. Deshalb werde das Obergeschoss für Schlafräume nutzbar gemacht. Ab nächstem Jahr sollen dann alle Kinder schlafen. Die Mensa sei mit neuen Möbeln ausgestattet worden und damit nun als Mehrzweckraum nutzbar. Nach Hinweis des Landesjugendamts wird das Foyer intensiver für pädagogische Zwecke genutzt. Außerdem ist eine Vorschulgruppe gebildet worden.

Trotz der Probleme sei die Arbeit mit den Kindern qualitativ gut, betont Andreas Bänder. Es gebe lediglich Qualitätsunterschiede, die nun angeglichen werden. Und laut Björn Wünsche sei auch die Zufriedenheit seitens der Eltern sehr groß.

