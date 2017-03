Bergpiraten am Ball Am 16. Juni wollen Weißwassers Kitas mit der Welpenliga ins Guinness-Buch der Rekorde. Die SZ stellt Teilnehmer am Turnier vor.

Ronny Schmidt und seine kleine Mannschaft von den „Bergpiraten“. Foto: Guido Paulig

„Die anderen sind auch nicht schlecht, und eben war da einer, der ist immer durchgegangen“, erzählt der sechsjährige Jannis nach dem ersten Spiel der Welpenliga beim Turnier Anfang März. Der aufgeweckte Knirps ist mit seiner Mannschaft, den „Bergpiraten“ aus Bad Muskau, nach 2016 zum zweiten Mal beim Kita-Fußball dabei.

Betreut werden die Kinder dabei von Ronny Schmidt. Der 37-jährige weiß es sehr gut, seine Kicker zu motivieren. Bereits die Aufwärmung sieht sehr professionell aus. Gemeinsam mit Mirko Bartell vom SV Rot-Weiß Bad Muskau bereitet er die Kinder auf das große Abenteuer „Welpenliga“ vor. Auch Sofie aus der Vorschulgruppe erzählt, dass sie sehr viel Spaß am Fußball hat und mit einer Karriere beim SV Rot-Weiß liebäugelt.

Wichtig ist es den Mitarbeitern der Kita und den Eltern der Kinder, dass diese mit viel Spaß an den Sport herangeführt werden. Dabei soll natürlich kein Leistungsdruck aufgebaut, sondern mit viel Freude gearbeitet werden. Die mitgereisten Eltern, welche mit zu den lautstärksten in der Halle gehören, weisen darauf hin, das es für die Kinder ein besonderes Erlebnis ist, wenn am Abend die Sportsachen gepackt werden und es am nächsten Morgen gemeinsam mit dem Bus zum Spielort geht. Auch durch die tollen T-Shirts, welche die Kinder bekommen haben, wird ein großartiges Wir-Gefühl erzeugt. Ein Dank gilt dabei der Firma SZM aus Bad Muskau, welche die Trikots zur Verfügung stellte.

Auch wenn die Bad Muskauer am Ende vielleicht nicht ganz oben stehen, die Kinder haben ihren Spaß und das ist doch das Wichtigste. Dies bewiesen sie auch am Welpenliga-Spieltag. Dort standen nach einer knappen Niederlage im ersten Spiel noch ein Unentschieden sowie ein Sieg auf der Habenseite der Bad Muskauer. Mit einem großen Lächeln ging es danach auch wieder auf die Heimreise.

