Bergmann bleibt in Neißeaue im Amt Evelin Bergmann bedankt sich bei den Neißeauern für das Vertrauen

Evelin Bergmann bleibt im Amt. © Nikolai Schmid

Neißeaue. Die Einwohner in der Gemeinde Neißeaue haben am Sonntag eindeutig abgestimmt. Die Frage „Sind Sie dafür, die Bürgermeisterin Evelin Bergmann abzuwählen?“ stand auf den Stimmzetteln, die in den Wahllokalen in Zodel und Groß Krauscha auszufüllen waren. Insgesamt 1 413 Einwohner waren abstimmungsberechtigt, 876 machten von dem Wahlrecht Gebrauch, sechs Stimmen waren ungültig. 516 Bürger stimmten mit Ja, 354 mit Nein. Darüber informiert auf Nachfrage Jens Liewald, der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses. Damit bleibt Evelin Bergmann Bürgermeisterin. Denn mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten muss bei diesem Quorum mit Ja, also für die Abwahl, stimmen. Das wären 707 Stimmen gewesen.

Evelin Bergmann bedankt sich bei den Neißeauern für das Vertrauen. „Ich bin froh und glücklich, dass die Bürger überwiegend für mich gestimmt haben und dass wir jetzt in Ruhe weiterarbeiten können“, sagt sie auf Nachfrage. An vielen Problemen sei sie mit dem Gemeinderat dran. Jetzt gehe es darum, zu überlegen, wie auch die noch nicht bekannten Probleme lösbar sind. Die Bürgermeisterin wird auch vorgehen gehen Hetzkampagnen und Verleumdungen. Erst am Wochenende waren Schriften verteilt worden, in denen sie wörtlich zitiert worden sei mit Sätzen, die sie ihrer Aussage zufolge nie gesagt hat. „Ich werde Anzeige gegen unbekannt stellen“, sagt Evelin Bergmann. (SZ/cam)

