Bergleute sind begeistert vom Eishockeysport Als Event mit Symbolcharakter sollte es verstanden werden, dieser „Leag-Spieltag“ im Fuchsbau Weißwasser. Am Ende wurde es ein Paukenschlag mit Happyend.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auch das gehört zum Eishockey: Erik Behling aus Wittichenau im Rollstuhl mit seinem Vater Hendrik (r.) sprechen nach dem Spiel mit Füchse Coach Robert Hoffmann. Auch der ehemalige Füchse-Trainer Paul Gardener nahm sich Zeit und signierte bereitwillig und freundlich das Trikot des Wittichenauers. © Steffen Bistrosch Auch das gehört zum Eishockey: Erik Behling aus Wittichenau im Rollstuhl mit seinem Vater Hendrik (r.) sprechen nach dem Spiel mit Füchse Coach Robert Hoffmann. Auch der ehemalige Füchse-Trainer Paul Gardener nahm sich Zeit und signierte bereitwillig und freundlich das Trikot des Wittichenauers.

Mitglieder von Grün-Weiß Weißwasser sind beim Heimspiel der Lausitzer Füchse unterwegs, um für den möglichen neuen Vereinsbus zu werben.

Für die Lausitzer Füchse ging es am Dienstagabend in Weißwasser um drei weitere Punkte, um den fast schon verloren geglaubten 10. Platz in der Tabelle doch noch zu erreichen. Für die Löwen aus Frankfurt hieß es, Revanche nach zwei spektakulären Niederlagen gegen die „Underdogs“ aus der Lausitz. Die Lausitz Energie und Bergbau AG (Leag) nutzte das Spiel, um Werbung in eigener Sache zu machen.

Dafür hatten sich die Kumpel um Hubertus Altman, Leag-Vorstand für das Ressort Kraftwerke, auf den Weg in den Fuchsbau gemacht und so einiges mit im Gepäck: 250 Freikarten, Werbeartikel, Fanklatschen für die ganze Halle. Vervollständigt wurde die Aktion von einer Tombola, in deren Verlauf am Abend eigens für den Abend gefertigten Füchse-Schals verlost wurden. Die Tombola spülte 2 773 Euro in die Mannschaftskasse des Füchse-Nachwuchses, welcher sich für diese Energieleistung der Fans bedankt, so Füchse-Pressesprecher Ronald Byron.

Derweil freute sich Geschäftsführer Dirk Rohrbach nach dem 4:1 Sieg: „Wir sind sehr stolz, einen Partner wie die Leag als Premiumpartner zu haben. Das Engagement für die Mitarbeiter, die Region und den Sport lässt uns positiv in die Zukunft blicken. Hubertus Altmann fügte hinzu: „Die Leag als langjähriger Sponsoring Partner zeigt wortwörtlich Flagge für die Lausitzer Füchse. Mit dem Slogan ‚Hier ist die Energie zu Hause‘ wollen wir als Leag unsere Mannschaft mit ganzer Kraft unterstützen.“ Mit der Choreographie des Abends fand er die Verbundenheit der beiden regionalen Leuchttürme bestätigt. Der Tipp des Chefs der Kraftwerkssparte zum Spielausgang von 3:2 für die Füchse lag nur knapp daneben. Genau richtig erwies sich hingegen die Auswahl gerade dieses Spiels gegen den amtierenden Zweitligameister spätestens nach Spielende. Das Team und der beste Fuchs, Roope Ranta, drehten frenetisch beklatschte Ehrenrunden.

Zum Heimspiel der Lausitzer Füchse gegen die Löwen aus Frankfurt machte auch ein Weißwasseraner Verein auf sich aufmerksam. Für den SV „Grün-Weiß“ Weißwasser besteht immer noch die Möglichkeit, einen neuen Vereinsbus zu gewinnen. Dieser wird von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien zur Verfügung gestellt. Um im harten Kampf gegen die Konkurrenz aus Zittau und Görlitz als Gewinner hervorzugehen, waren einige Aktive der Sektionen Radsport und Ringen in der Eishalle auf Stimmenfang. Ob diese Aktion Erfolg hat, wird sich am 30. Januar zeigen, wenn der Bus offiziell vergeben wird, heißt es vom Verein. Wer die Weißwasseraner noch unterstützen möchte, hat dazu am kommenden Sonntag noch einmal beim Heimspiel der Füchse gegen Kaufbeuren oder im Internet die Möglichkeit.

Dieser Vereinsbus ist besonders für die Nachwuchssportler ungemein wichtig, so der Hinweis seitens des Vereins. Diese fahren im Jahr immerhin etwa 50 000 Kilometer zu Wettkämpfen im In- und Ausland.

zur Startseite