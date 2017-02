Bergkeller-Anschlag doch ein Fall Die Polizei sucht nach den Tätern des Farbanschlags. Aber der Grund steht auf Papier.

Rote Beete an der Fassade des Großenhainer Bergkellers. © Klaus-Dieter Brühl

Unmittelbar nach dem Farbanschlag auf den Großenhainer Bergkeller mit Roter Beete hieß es seitens der Polizei noch, der Fall werde strafrechtlich wohl nicht verfolgt. Der Hintergrund: Wenn die Fassade nicht nachhaltig beschädigt ist, das heißt, die Farbe nicht problemlos mit Wasser und Spülmittel abzuwaschen ist, erübrige sich der juristische Vorwurf der Sachbeschädigung. So war es auch beim Fall der zugekleisterten Bürofenster von Bundesminister Thomas de Maizière. Nun allerdings wird dem Vorfall am Bergkeller von letzter Woche doch nachgegangen. Der Vorwurf lautet auf Nötigung, denn die Täter haben mit weiteren Anschlägen gedroht, falls weitere AfD-Veranstaltungen in Großenhain stattfinden. In einem Bekennerschreiben kündigten sie an, „auf den expressiven Einsatz weiterer einheimischer Gemüsesorten zurückzugreifen“. Ob die Täter, die sich selbst die „Rote-Beete-Fraktion“ nennen, mit dem unbekannten „Kommando Großenhain“ aus dem Fall de Maizière in Verbindung steht, ist offen.

