Berggießhübel spürt das Holpern Ob in Chile oder vor der Haustür die Erde bebt, nichts entgeht dem Observatorium. Und das seit 1966. Zum Jubiläum gab es eine Ehre.

36 Meter unter der Erde befinden sich Berggießhübels Fühler in die internationale Unterwelt. Geophysiker Reinhard Mittag leitet die Station, die es offiziell seit 50 Jahren gibt. © Wolfgang Thieme/lsn

Berggießhübel. Das Erdbeben am 22. Mai 1960 vor der Küste Chiles war ein besonderes. Es war mit einer Magnitude von 9,5 das stärkste jemals von Seismographen registrierte Erdbeben. Und es war das erste, das in Berggießhübel anschlug. Nach ersten Versuchsmessungen für Gezeitenuntersuchungen war einige Tage vorher eine erste Proberegistrierung durchgeführt worden.

Die kontinuierliche seismische Registrierung in Berggießhübel begann später, und zwar am 24. Oktober 1966. Das seismologische Observatorium der TU Bergakademie Freiberg in Berggießhübel besteht damit in diesen Tagen offiziell 50 Jahre. Seither ist Berggießhübel als „BRG“ im weltweiten Netz der seismologischen Stationen erfasst. Die drei Buchstaben sind ein Code, ähnlich wie bei den Flughäfen.

ISC ist eine andere Abkürzung. Sie steht für das Internationale Seismologische Zentrum, das kurz vorher gegründet wurde und dem in Berggießhübel nunmehr seit 50 Jahren Daten zur Verfügung stellt. Die sind vor allem für Langzeituntersuchungen sehr wichtig. „Damit etablierte sich das Observatorium zu einer Basisstation des globalen seismischen Stationsnetzes“, sagt die Freiberger Berguniversität als Träger anlässlich des Jubiläums.

Zu diesem wurde der Berggießhübler Einrichtung und dessen langjährigen Leiter Reinhard Mittag eine besondere Ehre zuteil. Der Berggießhübler, der auch im Haus des Observatoriums wohnt, reiste ins britische Thatcham, wo sich das Internationale Zentrum befindet. Und weil Berggießhübel zu den weltweit wenigen seismischen Stationen gehört, die der ISC direkt selbstinterpretierte Daten liefern, erhielt das Berggießhübler Observatorium einen sogenannten „Agency-Status“ unter der Bezeichnung TU Bergakademie Freiberg. Das ist auch ein Zeichen der Anerkennung für die gute Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zentrum.

Schon 1993 erhielt das Observatorium digitale Registrier- und Kommunikationstechnik und wurde in das globale digitale Seismometernetz integriert. Das klingt abstrakt, doch ist ganz praktisch. Als Online-Station wird das Observatorium damit für nationale und internationale seismologische Monitoringprojekte eingesetzt. Dazu gehört die Überwachung des lokalen bzw. regionalen Erdbebengeschehens bis hin zur Kontrolle des Teststoppabkommens über nukleare Explosionen.

Die ruhige Erde rund um Pirna

Berggießhübel hat damit weltweite Bedeutung, die vor Ort gar nicht so wahrgenommen wird. Und auch die Station selbst macht auf den ersten Blick gar nicht so einen weltbewegenden Eindruck. Doch als die Erde zum Beispiel im März vor fünf Jahren in Japan bebte, schlugen die Berggießhübler Computer schon nach zwölf Minuten an. Im September vor drei Jahren war es ein Minibeben in der Region Pirna. Der Wert auf der Richter-Skala: 2,0 bis 2,1. Nicht zu vergleichen mit Chile oder Japan, aber trotzdem spürbar.

Ansonsten aber leben wir auf einer ruhigen Erde hier – in 1 200 Jahren gab es nur fünf spürbare Beben. Ein Stück weiter im Vogtland sieht es schon wieder ganz anders aus. Dort verzeichnen die Seismologen immerhin 200 bis 300 Mikro- oder Schwarmbeben im Jahr.

