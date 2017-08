Berggeist bekommt Gegenspieler Wie die neue Figur in dem beliebten Theaterstück aussehen soll, steht noch nicht fest. Nun sind die Kinder gefordert.

Der Berggeist (Tilo Werner) wird mit Geschenken überrascht – und schon bald mit einem neuen Mitspieler. © Pawel Sosnowski

Da staunt der Berggeist Rübezahl nicht schlecht: Er bekommt einen neuen Kollegen, der künftig mit ihm gemeinsam auf der Theaterbühne stehen wird. So recht freuen kann er sich darüber jedoch nicht. Denn während Rübezahl Musik liebt, kann sein neuer Kollege Lieder überhaupt nicht ausstehen. Er ist bisher immer geflohen, wenn er Musik gehört hat. Er ist ein richtiger Grießgram. Aber einer, der viel in der Welt herumgekommen ist und zahlreiche Länder besucht hat.

Der Berggeist hat das alles über den Buschfunk erfahren, denn persönlich gesehen hat er den neuen Kollegen noch nicht. Die Mannschaft des Gerhart-Hauptmann-Theaters ist noch mit der Entwicklung der Figur beschäftigt. Der Name steht immerhin schon fest. Der Gegenspieler vom Berggeist heißt Satero, wie Theaterdramaturg Gerhard Herfeldt verrät.

Wie er ausschaut, ist aber noch vollkommen unklar. An der Entstehung können jetzt auch die kleinen Theaterbesucher mitwirken. Im Rahmen eines Mal- und Zeichenwettbewerbes können die Kinder ihre Ideen, wie die neue Figur aussehen soll, aufs Papier bringen, einsenden und sogar etwas gewinnen. Teilnehmen können Kinder bis sieben Jahre. Diese Woche wird das Theater auch alle Kindereinrichtungen anschreiben und noch mal auf den Malwettbewerb aufmerksam machen. Gut vier Wochen haben die kleinen Zeichner Zeit, ihre Ideen einzureichen. Bis spätestens zum 22. September 2017 müssen die gemalten Vorschläge bei der Sächsischen Zeitung eingegangen sein. Eine Jury, die sich aus Mitarbeitern der SZ und des Theaters sowie der Zittauer Kulturreferentin Wiepke Steudner zusammensetzt, sichtet dann die Ideen und wählt den besten Vorschlag aus. Der Siegervorschlag wird dann von den Theatermachern umgesetzt – das heißt, die Figur sieht so aus, wie sie sich das Kind zeichnerisch vorgestellt hat.

Natürlich ist das nicht alles: Das Kind, dessen Vorschlag gewonnen hat, kann mit der ganzen Familie auch die Premiere des neuen Theaterstücks mit dem Berggeist besuchen. Bis dahin ist es aber noch etwas Zeit: Im nächsten Frühjahr soll Rübezahl das erste Mal mit seinem neuen Kollegen auf der Bühne stehen, kündigt Schauspielintendantin Dorotty Szalma an.

Bis dahin muss sich auch der Berggeist in Geduld üben. Langweilig wird ihm aber sicher nicht. Am 15. Oktober steht seine „Geburtstagsparty“ wieder auf dem Programm. Erstmals hatten seine Freunde im Vorjahr eine „Party für den Berggeist“ organisiert und seitdem mit dem musikalischen Mitmachtheater zahlreiche Kindereinrichtungen überrascht.

In den vergangenen Monaten gastierte das trinationale Stück, mit dem kleinen Kindern Kultur und Sprache der unmittelbaren Nachbarländer nähergebracht werden sollen, unter anderem im Kinderhaus „Spielkiste“ in Olbersdorf, in der Pestalozzi-Grundschule Eibau und in der Großhennersdorfer Kita „Pfiffikus“.

Auch nach der Wiederaufnahmepremiere am 15. Oktober will der Berggeist wieder Kitas besuchen. „Vom 16. bis 20. Oktober sind Gastspiele in den Kindereinrichtungen eingeplant“, erklärt Bianca Strohbach, Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros (KBB) in Zittau. „Für diese Woche haben wir noch keine festen Termine und warten auf Anmeldungen der Kitas“, fügt sie hinzu. Weitere Termine seien nach Rücksprache mit dem Theater auch möglich, sagt sie.

Am 15. Oktober wird auch der Gewinner des Mal- und Zeichenwettbewerbes verkündet. Kinder, die eigene Vorschläge eingereicht haben, bekommen zu dieser Vorstellung freien Eintritt. „Am besten teilen uns die Kinder bereits beim Einsenden der Vorschläge mit, dass sie am 15. Oktober dabei sein wollen. Dann können wir gleich Karten reservieren“, empfiehlt Tina Hentschel, Marketingleiterin des Theaters.

Einsendungen für den Malwettbewerb an: Sächsische Zeitung, Lokalredaktion Zittau, Neustadt 18, 02763 Zittau

Kontakt Bianca Strohbach für Berggeist-Auftritte: b.strohbach@g-h-t.de; 01735881415

