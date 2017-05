Bergetappe lässt Hobbyradler schwitzen Das Radrennen Bergpreis startet zum zweiten Mal in XXL-Version und ist Teil einer Serie, für die man auch mal absteigen muss.

Beim Bergpreis sind Kletterqualitäten gefragt. © René Böhme

Für ambitionierte Hobby-Radsportler gibt es den Bergpreis auch in diesem Jahr wieder in der XXL-Distanz. Ganze zehnmal müssen die Teilnehmer dabei die steigungsreiche Runde mit Start und Ziel in Hinterhermsdorf hoch und runter kurbeln. Diese neue Wertung haben die Veranstalter vom Sebnitzer Radfahrerverein 1897 (SRV) im vergangenen Jahr eingeführt, und sie hat sich bewährt. „Diese Herausforderung macht unseren Bergpreis noch attraktiver, aber natürlich auch schwerer“, sagt Michael Kazimiers, der Organisationschef des Rennens, das in diesem Jahr am 10. Juni steigt.

Gefahren wird von Hinterhermsdorf das Kirnitzschtal hinunter bis zur Räumichtmühle, dann hinauf nach Saupsdorf und weiter über die Alte Saupsdorfer Straße zurück nach Hinterhermsdorf. Die Runde ist acht Kilometer lang und hält 185 Höhenmeter für die Radsportler bereit. Wer sie zehnmal in Angriff nimmt, muss also 1 850 Höhenmeter bewältigen. Für alle, denen das zu viel des Guten ist, hat es der Bergpreis aber auch ein paar Nummern kleiner im Angebot: Für die reguläre Wertung genügen vier Runden.

„Das XXL-Rennen ist ein recht langer Kanten“, sagt SRV-Vereinschef Wolfgang Egert: „Anspruchsvoll und dennoch schön zu fahren.“ Auch in diesem Jahr ist die Teilnahme daran die Bedingung für die Cupwertung Bergziege, für die sich die Kandidaten erstmals nicht nur auf dem Rad beweisen müssen. Neben dem Straßenrennen und dem Sebnitzer Mountainbikecup fließt in diesem Jahr auch der Rucksacklauf mit in diese Gesamtwertung ein. „Wir wollen ganz unterschiedliche Interessen, Fähigkeiten und Stärken unserer Sportler ansprechen und damit vor allem noch mehr Ausdauersportler für eine Teilnahme gewinnen“, erklärt Vereinschef Egert. Im Mittelpunkt stehe zunächst jedoch die Freude am gemeinsamen Sportwettkampf.

Zuschauern wird der Start-und-Ziel-Bereich in Hinterhermsdorf oder die Ortsdurchfahrt in Saupsdorf empfohlen. (SZ)

Bergpreis am 10. Juni, Start 13 Uhr in Hinterhermsdorf; Kinderrennen ab 11 Uhr.

zur Startseite