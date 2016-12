Bergen winkt Platz sieben Am Sonntag steht noch ein letztes Punktspiel auf dem Terminkalender. Torjäger Franz Rösner kann seinen LSV um drei Plätze nach vorn schießen.

Kein Blumentopf war für die Hoyerswerdaer (links Jakob Bramborg) im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Königswartha zu gewinnen. Max Prochnow (rechts) und sein KSV-Team setzten sich in der Zusestadt mit 4:1 durch und sind mit 31 Zählern weiterhin der ärgste Verfolger von Spitzenreiter SV Zeißig (40 Pkt.). Prochnow steuerte in der 41. Minute das 2:0 für Königswartha zum Sieg bei. © Werner Müller

Fußball-Kreisoberliga Westlausitz. Während nicht nur für den LSV Bergen am kommenden Sonnabend mit dem Agro-Zent-Cup in Radeburg schon die Hallensaison beginnt, steht einen Tag später noch ein Punktspiel auf dem heimischen Norbert-Passeck-Sportfeld auf dem Programm. Am Sonntag ab 10.30 Uhr wird das Spiel zwischen Bergen und dem SV Post Germania Bautzen nachgeholt. Bleibt zu hoffen, dass LSV-Torjäger Franz Rösner diesen ersten Halleneinsatz des Winters gut übersteht.

Der 29-jährige Bergener führt mit mittlerweile 22 Treffern souverän die Liste der erfolgreichsten Torschützen der Kreisoberliga an und kommt auf einen Durchschnitt von über 1,5 Toren in den bisherigen 14 Punktspielen. Auf den weiteren Plätzen folgen Peter Domaschke vom DJK Sokol Ralbitz/Horka (15 Treffer) sowie Rostam Geso und Andreas Kober vom Spitzenreiter SV Zeißig (beide 14).

Auch am vergangenen Wochenende war Rösner beim 4:0-Auswärtserfolg seines Teams – das übrigens mit einem Minikader von nur zwölf Spielern angereist war – wieder erfolgreich. Bei der SG Motor Cunewalde brachte der Torjäger seinen LSV schon in der zehnten Spielminute auf Siegkurs. Marius Nikol (24.) – mit seinem ersten Treffer für Bergen – und Robby Hiller (30.) erhöhten bis zur Pause auf 3:0.

Vier Minuten vor dem Abpfiff trug sich auch noch der in der 63. Minute eingewechselte Henrik Lempe, der eigentlich ein Leistungsträger der Bergener Reserve ist, in die Torschützenliste ein. Im Bergener Gehäuse verbrachte Ricardo Schumann derweil einen entspannten Nachmittag und konnte sich nach 90 Minuten über seine dritte weiße Weste beim dritten Saisoneinsatz freuen.

Verletzte Spieler kehren bald zurück

Beim anstehenden Heimspiel gegen den Tabellensechsten Bautzen werden die Personalsorgen beim LSV noch nicht behoben sein, aber es besteht Hoffnung für die Zukunft. Der 29-jährige Steffen Kloß soll nach Sprunggelenkproblemen zur Rückrunde wieder in das Mannschaftstraining einsteigen. „Die Schmerzen sind komplett weg und ich kann auch schon wieder leicht individuelles Training absolvieren. Ich freue mich riesig auf das neue Jahr“, wird Kloß auf der LSV-Homepage zitiert.

Der 28-jährige Tony Braune trainiert zwar schon wieder voll mit der Mannschaft. Ob er gegen Bautzen sein Comeback nach seiner Knieverletzung geben wird, ist laut LSV-Homepage „allerdings unwahrscheinlich“. Auf jedem Fall winkt dem LSV, im letzten Punktspiel des Jahres 2016, der Sprung von Platz zehn auf Rang sieben direkt hinter Post Germania Bautzen. Derzeit hat Bergen 18 Zähler auf dem Konto und könnte bei einem Dreier an Motor Cunewalde, Gnaschwitz-Doberschau (beide 20) und auch am SV Königsbrück/Laußnitz (21) vorbeiziehen, weil der LSV – auch dank Franz Rösner – mit 37 Plustoren derzeit die drittbeste Bilanz der Kreisoberliga aufweist. Nur Spitzenreiter SV Zeißig (51 Treffer) und der tabellenzweite Königswarthaer SV (43 Tore) waren bisher erfolgreicher.

Ein ordentliches Schützenfest erlebten am vergangenen Sonnabend die 62 Zuschauer in Wittichenau. Auf dem Sportplatz an der Kottener Straße verpasste der DJK Blau-Weiß den abstiegsbedrohten Gästen vom SV Edelweiß Rammenau eine 6:2 (3:1)-Klatsche. Jan Pfennig (32./91.) und Frank Witteck (57./65.) trafen doppelt, für die zwei weiteren DJK-Treffer sorgten Norbert Kubaink (26.) und Paul Graf (42.). Die Rammenauer Tore erzielten Paul Groba (34.) und Friedrich-Philipp Wazinski (53.).

Immerhin 44 Fußballfans hatten sich beim Kellerduell zwischen Schlusslicht SG Wilthen und dem FV Ottendorf-Okrilla eingefunden. Patrick Queitsch sicherte dabei den Hausherren immerhin noch einen Punkt mit seinem späten 3:3-Ausgleich in der 88. Minute. Queitsch hatte die SG schon früh in Führung gebracht (6.), doch die Ottendorfer Rico Kühne (48./54.) und Markus Koch (61.) drehten die Partie zum 3:1 für die Gäste. Sebastian Golbs brachte die Wilthener eine Minute später wieder auf 2:3 heran, bevor Queitsch kurz vor Schluss sein zweites Tor erzielte.

Nach dem anstehenden Sonntag-Nachholspiel geht es in der Kreisoberliga Westlausitz erst am 11. Februar 2017 mit dem 16. Spieltag weiter. In der Zwischenzeit rollt der Ball bei den Hallenturnieren.

zur Startseite