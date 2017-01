Bergen gewinnt RB-Cup Der LSV sichert sich zum zweiten Mal die Trophäe. Im Finale wird der Hoyerswerdaer FC am Ende knapp mit 3:2 bezwungen.

Das Siegerteam vom LSV Bergen präsentiert hier nach seinem Erfolg unter anderem den Pokal. © Nico Morawa

Zum sechsten Mal wurde in der Halle am Lessing-Gymnasium der Sieger des Richter Bauelemente-Cups im Hallenfußball ermittelt. Neben sechs traditionellen Teilnehmern nutzten auch der FSV Bretnig-Hauswalde sowie der SV Traktor Malschwitz erstmals die Gelegenheit, am RB-Cup teilzunehmen. Die über 160 Zuschauer sahen ein faires Turnier, in dem der zweimalige Cupsieger SV Zeißig, der LSV Bergen, der SV Aufbau Deutschbaselitz und der Hoyerswerdaer FC die Halbfinalspiele erreichten.

Hier setzte sich Bergen mit 4:3 gegen Deutschbaselitz durch und – zur Überraschung vieler Zuschauer – auch Hoyerswerda im Neunmeterschießen gegen Zeißig. Im Spiel um Platz drei überraschten die Deutschbaselitzer den SV Zeißig und holten sich mit dem 4:1 erstmals einen Podestplatz beim RB-Cup. Das spannende Finale entschied Bergen knapp mit 3:2 für sich. Allerdings fiel der zweite Treffer der Hoyerswerdaer erst mit der Schlusssirene. Damit hat der LSV Bergen – genauso wie Zeißig – das Turnier schon zweimal gewonnen. (gs)

