Bergbausanierer will schonender Kippen verdichten

Für das neue Verfahren der schonenden Sprengverdichtung muss die LMBV neue Bohrtechnik anschaffen. Sie wurde bereits in diesem Jahr getestet. Foto: LMBV © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Mit dem Grundwasserwiederanstieg in den Braunkohle-Sanierungsgebieten haben sich in den vergangenen zehn Jahren neue geotechnische Herausforderungen durch Geländeeinbrüche und Setzungsfließen infolge spontaner Kippenboden-Verflüssigung ergeben. Wie der Bergbausanierer LMBV informiert, ist davon insbesondere der Nordraum des Lausitzer Reviers betroffen. „Dadurch bedingt war kurzfristig eine großflächige Sperrung von über 20 000 Hektar überwiegend bereits zur Nachnutzung freigegebener Kippenflächen erforderlich. Diese hält im Wesentlichen bis heute an“, berichtet Uwe Steinhuber, Pressesprecher der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft .

Seit 2011 werden mit dem Geotechnischen Beirat zur Sanierung und Sicherung von Innenkippenflächen der LMBV sowie beauftragten Ingenieurbüros und den Sachverständigen für Geotechnik Lösungen entwickelt. Diese dienen für die Erkundung, die geotechnische Bewertung und dauerhafte Sicherung der gesperrten Innenkippenflächen. Ziel ist, sie nicht nur zu entwickeln und zu konzipieren, sondern auch umzusetzen. Ein unter den Bedingungen des fortgeschrittenen Grundwasseranstiegs bergtechnisch geeignetes und wirtschaftliches Verfahren stellt die schonende Sprengverdichtung (sSPV) dar, erklärt der Pressesprecher. Sie basiert auf der bereits langjährig in der Braunkohlesanierung bewährten Sprengverdichtung (SPV). Bei der schonenden Sprengverdichtung wird mit geringer Ladungsmenge eine Teilverdichtung der oberen 20 bis 25 Meter der wassergesättigten Kippe erreicht. Diese ist ausreichend, um spontane und nutzungsbezogene Bodenverflüssigungen auszuschließen.

Die sSPV wurde in den Jahren 2012/13 umfangreich getestet und im Zeitraum von 2014 bis 2016 in zwei Pilotmaßnahmen im Sanierungsgebiet Seese auf Teilflächen erfolgreich angewendet. Dabei zeigten sich insbesondere Probleme in der Verfügbarkeit leichter, beweglicher und leistungsfähiger Bohrtechnik für die Vorbereitung der Sprengbohrlöcher.

2016/17 wurde im Auftrag der LMBV neue Technik zur effektiven großflächigen Anwendung der sSPV vorbereitet und seit Oktober 2017 getestet. Die bisherige Anwendung lässt eine Leistungssteigerung auf das Zwei- bis Dreifache der bisherigen Bohrleistung erwarten, womit die notwendige Flächenverdichtung künftig deutlich schneller und mit geringeren Kosten umgesetzt werden kann. Die weitere Arbeit auf diesem Gebiet stellt einen Schwerpunkt der LMBV im Jahr 2018 dar. (SZ)

