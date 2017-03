Bergbausanierer schließt Uferweg am Berzdorfer See erst im Herbst Die Überfahrt wird so stabil gebaut, dass selbst 40-Tonner darüberfahren können.

Symbolfoto: Asphaltierung am Rundweg um den Berzdorfer See © Pawel Sosnowski

Görlitz. Der Bergbausanierer LMBV wird die Lücke im Rundweg um den Berzdorfer See nun doch nicht vor Saisonbeginn schließen. Wie Oberbürgermeister Siegfried Deinege im Stadtrat erklärte, müsse das Vorhaben aus Kapazitätsgründen auf Herbst verlegt werden. Die LMBV habe dieses Jahr einfach zu viele weitere Projekte am See. Damit sind die Hoffnungen all der Radfahrer, Skater, Läufer und Spaziergänger zunichte, dass sie die unwegsame Stelle am Pließnitz-Einleiter in Tauchritz diesen Sommer endlich leichter passieren können. Schon lange fordern sie – wie auch einige Stadträte – die unmögliche Situation zu beheben. Genehmigt ist der Plan, den die LMBV hierfür hat, bereits. So soll ein 3,50 Meter breiter Asphaltweg über einem Rohrdurchlass errichtet werden, an beiden Seiten erhält der Weg 50 Zentimeter breite Bankette, auch ein 1,30 Meter hohes Geländer wird errichtet. Die Überfahrt wird so stabil gebaut, dass selbst 40-Tonner darüberfahren können. Dadurch können auch Rettungsfahrzeuge den Weg benutzen. (SZ)

