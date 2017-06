Bergbausanierer gibt 264 Millionen Euro aus Mit dem Geld wurden 2016 vor allem Böschungen und Kippen von einstigen Tagebauen gesichert.

2009 rutschte in Nachterstedt die Erde. Drei Menschen wurden in die Tiefe gerissen. 2016 rutschte die Erde erneut. Personen kamen aber nicht zu Schaden. © apn

Neue Baumhäuser für Urlauber am Senftenberger See, ein Domizil für Kanus und Drachenboote am Dreiweiberner See bei Hoyerswerda, eine neue Strandbar am Berzdorfer See bei Görlitz – es tut sich einiges im Lausitzer Seenland.

Grundlage für Investitionen in Tourismus und Wassersport ist die Sanierung und Flutung ehemaliger Tagebaue in Sachsen, aber auch in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die dafür zuständige Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) zog am Donnerstag im südbrandenburgischen Großräschen Bilanz.

Knapp 264 Millionen Euro hat die LMBV nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr in die Sanierung im Zusammenhang mit der Bewältigung von DDR-Altlasten im Braunkohle- und Kali-Bergbau gesteckt. Der größte Anteil im Kohlesektor entfiel mit 103 Millionen Euro auf Brandenburger Projekte, wie ein Unternehmenssprecher mitteilte. In Sachsen wurden 99 Millionen, in Sachsen-Anhalt 40 Millionen und in Thüringen 3,5 Millionen Euro ausgegeben. In die Kali-Spat-Erz-Sanierung flossen zudem knapp 18 Millionen Euro. Viel Geld ging vor allem in die bergbauliche Grundsanierung. Dabei geht es darum, geotechnische Sicherheit an den Böschungen und Kippen zu schaffen. Denn sie dürfen nach Ende der Arbeiten nicht ins Rutschen kommen.

Das passierte in der Vergangenheit wiederholt – unter anderem 2009 in Nachterstedt in Sachsen-Anhalt, wobei drei Menschen ums Leben kamen. Am 28. Juni 2016 gab es dort erneut eine Rutschung während der Sanierungs- und Sicherungsarbeiten. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Dieses Jahr stehen dem Bergbausanierer LMBV insgesamt 233 Millionen Euro für die Sanierung von Bergbaualtlasten zur Verfügung. 2018 und 2019 sind es jeweils 279 Millionen, danach sinkt die jährliche Summe auf schließlich 254 Millionen Euro im Jahr 2022.

Vor wenigen Wochen hatten sich die Ministerpräsidenten der vier betroffenen Bundesländer mit dem Bund auf eine weitere Finanzierung der Bergbausanierung geeinigt. Bis 2022 erhält die LMBV dafür insgesamt 1,23 Milliarden Euro. (mit dpa)

zur Startseite