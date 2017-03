Bergbauausstellung ist wieder zu sehen

Ab April ist die Wanderausstellung „Silberrausch und Berggeschrey“ wieder zu sehen, wie Ausstellungsleiterin Wendy Eixler informierte. Derzeit ist die Schau im Klosterpark Altzella ausgestellt, der aber den Winter über nicht geöffnet hatte. Am Sonnabend, dem 1. April, startet er in die neue Saison und veranstaltet zu diesem Anlass ein Mittelalterspektakel.

Die Ausstellung „Silberrausch und Berggeschrey“ widmet sich vor allem den Funden zum mittelalterlichen Bergbau, die in den letzten Jahren in Dippoldiswalde und im Pöbeltal bei Schmiedeberg gemacht wurden. Die Ausstellung ist 2015 in Dippoldiswalde zum ersten Mal gezeigt worden und ist seitdem auf Tour in verschiedenen Städten in Deutschland und Tschechien, derzeit in Nossen.

Danach soll sie dauerhaft in Dippoldiswalde zu sehen sein. Dafür ist jetzt vorgesehen, die Räume der Osterzgebirgsgalerie im Dippoldiswalder Schloss zu verwenden. Für das ursprünglich geplante neue Bergbauzentrum reichen die finanziellen Mittel der Stadt nicht aus. (SZ/fh)

