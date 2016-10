Bergbauausstellung im Erbgericht Zum Tag des traditionellen Handwerks sind im Erbgericht Reinhardtsgrimma mehrere Ausstellungen zu sehen.

Im Erbgericht Reinhardtsgrimma sind am Sonntag verschiedene Ausstellungen zu sehen. © Egbert Kamprath

Am Sonntag, dem 16. Oktober, sind im Erbgericht Reinhardtsgrimma mehrere Ausstellungen zu sehen, die das Programm zum Handwerkertag begleiten. So zeigen der Förderverein mittelalterlicher Bergbau aus Dippoldiswalde und das Landesamt für Archäologie an diesem Tag eine Ausstellung zum Altbergbau in Dippoldiswalde und Umgebung. Mitarbeiter des Landesamts und Vertreter des Fördervereins werden anwesend sein, informierte Arndt Stelzner vom Kulturzentrum Erbgericht.

Neben der Bergbauschau sind auch Scherenschnitte von Anni Rändler zu sehen und eine Sammlung von Postkarten, die von der Dresdner Firma Nenke und Ostermaier hergestellt wurden, sowie weitere Hobbyschauen. (SZ/fh)

Erbgericht geöffnet Sonntag, 16. Oktober, 10 - 17 Uhr

zur Startseite